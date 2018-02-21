شاهد بالجنادرية .. لوحة جدارية تختصر تاريخ المدينة تستوقف الزوّار
تتكون من صورتين متباينتين عن فروقات جوهرية على مدى 100 عام
استوقفت لوحة جدارية تحوي صورة عن المدينة المنوّرة قديماً وحديثاً، زوّار بيت منطقة المدينة المنوّرة بالجنادرية 32.
وتتحدث اللوحة الجدارية التي تتكوّن من صورتيْن متباينتيْن عن فروقات جوهرية بين المشهد العام للمدينة المنوّرة من الناحية العمرانية والتطورات بين عامي ١٣٢٤ و١٤٣٩ للهجرة؛ لتحكي قصة تحولات أكثر من ١٠٠ عام شهدتها المدينة في ظل العهد السعودي الزاهر للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به، في صورة بانورامية بديعة تظهر الخدمات المشمولة بالتسهيلات، والدعم الذي وفرته الدولة - حفظها الله - لرعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.
شاهد بالجنادرية .. لوحة جدارية تختصر تاريخ المدينة تستوقف الزوّار
خالد الشامانيسبق2018-02-21
استوقفت لوحة جدارية تحوي صورة عن المدينة المنوّرة قديماً وحديثاً، زوّار بيت منطقة المدينة المنوّرة بالجنادرية 32.
وتتحدث اللوحة الجدارية التي تتكوّن من صورتيْن متباينتيْن عن فروقات جوهرية بين المشهد العام للمدينة المنوّرة من الناحية العمرانية والتطورات بين عامي ١٣٢٤ و١٤٣٩ للهجرة؛ لتحكي قصة تحولات أكثر من ١٠٠ عام شهدتها المدينة في ظل العهد السعودي الزاهر للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به، في صورة بانورامية بديعة تظهر الخدمات المشمولة بالتسهيلات، والدعم الذي وفرته الدولة - حفظها الله - لرعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.
21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:45 AM
شاهد بالجنادرية .. لوحة جدارية تختصر تاريخ المدينة تستوقف الزوّار
تتكون من صورتين متباينتين عن فروقات جوهرية على مدى 100 عام
استوقفت لوحة جدارية تحوي صورة عن المدينة المنوّرة قديماً وحديثاً، زوّار بيت منطقة المدينة المنوّرة بالجنادرية 32.
وتتحدث اللوحة الجدارية التي تتكوّن من صورتيْن متباينتيْن عن فروقات جوهرية بين المشهد العام للمدينة المنوّرة من الناحية العمرانية والتطورات بين عامي ١٣٢٤ و١٤٣٩ للهجرة؛ لتحكي قصة تحولات أكثر من ١٠٠ عام شهدتها المدينة في ظل العهد السعودي الزاهر للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به، في صورة بانورامية بديعة تظهر الخدمات المشمولة بالتسهيلات، والدعم الذي وفرته الدولة - حفظها الله - لرعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.