وتتحدث اللوحة الجدارية التي تتكوّن من صورتيْن متباينتيْن عن فروقات جوهرية بين المشهد العام للمدينة المنوّرة من الناحية العمرانية والتطورات بين عامي ١٣٢٤ و١٤٣٩ للهجرة؛ لتحكي قصة تحولات أكثر من ١٠٠ عام شهدتها المدينة في ظل العهد السعودي الزاهر للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به، في صورة بانورامية بديعة تظهر الخدمات المشمولة بالتسهيلات، والدعم الذي وفرته الدولة - حفظها الله - لرعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.

استوقفت لوحة جدارية تحوي صورة عن المدينة المنوّرة قديماً وحديثاً، زوّار بيت منطقة المدينة المنوّرة بالجنادرية 32.

شاهد بالجنادرية .. لوحة جدارية تختصر تاريخ المدينة تستوقف الزوّار خالد الشاماني سبق 2018-02-21 استوقفت لوحة جدارية تحوي صورة عن المدينة المنوّرة قديماً وحديثاً، زوّار بيت منطقة المدينة المنوّرة بالجنادرية 32. وتتحدث اللوحة الجدارية التي تتكوّن من صورتيْن متباينتيْن عن فروقات جوهرية بين المشهد العام للمدينة المنوّرة من الناحية العمرانية والتطورات بين عامي ١٣٢٤ و١٤٣٩ للهجرة؛ لتحكي قصة تحولات أكثر من ١٠٠ عام شهدتها المدينة في ظل العهد السعودي الزاهر للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به، في صورة بانورامية بديعة تظهر الخدمات المشمولة بالتسهيلات، والدعم الذي وفرته الدولة - حفظها الله - لرعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439 10:45 AM

شاهد بالجنادرية .. لوحة جدارية تختصر تاريخ المدينة تستوقف الزوّار تتكون من صورتين متباينتين عن فروقات جوهرية على مدى 100 عام





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استوقفت لوحة جدارية تحوي صورة عن المدينة المنوّرة قديماً وحديثاً، زوّار بيت منطقة المدينة المنوّرة بالجنادرية 32.

وتتحدث اللوحة الجدارية التي تتكوّن من صورتيْن متباينتيْن عن فروقات جوهرية بين المشهد العام للمدينة المنوّرة من الناحية العمرانية والتطورات بين عامي ١٣٢٤ و١٤٣٩ للهجرة؛ لتحكي قصة تحولات أكثر من ١٠٠ عام شهدتها المدينة في ظل العهد السعودي الزاهر للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به، في صورة بانورامية بديعة تظهر الخدمات المشمولة بالتسهيلات، والدعم الذي وفرته الدولة - حفظها الله - لرعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما.