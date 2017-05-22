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تسريب بيانات 49 مليون مستخدم على انستجرام

تضمّنت سيرتهم الذاتية وصورة ملفهم الشخصي وموقعهم

لا تزال فضائح وكوارث "فيس بوك" تتوالى، لتتلقّى الشبكة الاجتماعية الضربة تلو الأخرى؛ وهو الأمر الذي يكشف عن وجود مشكلة كبرى بداخل الشركة نفسها؛ حيث كشف تقرير حديث أنه تم العثور على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على معلومات الاتصال لملايين من أصحاب النفوذ والمشاهير وحسابات العلامات التجارية الخاصة بشبكة انستجرام على الإنترنت؛ حيث بقيت قاعدة البيانات التى تستضيفها خدمة التخزين السحابي Amazon Web Services، مكشوفة وبدون كلمة مرور تسمح لأي شخص بالنظر إلى داخلها، وقد كان لدى قاعدة البيانات أكثر من 49 مليون سجل - لكنها كانت تنمو كل ساعة.

من خلال مراجعة البيانات، تضمن كل سجل بيانات عامة من حسابات انستجرام، وكلًّا من سيرتهم الذاتية وصورة ملفهم الشخصى، وعدد المتابعين لديهم، وموقعهم حسب المدينة والبلد، كما احتوى أيضًا على سجلات معلومات الاتصال الخاصة، مثل عنوان البريد الإلكترونى لمالك حساب انستجرام ورقم الهاتف.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريب بيانات 49 مليون مستخدم على انستجرام
سبق

لا تزال فضائح وكوارث "فيس بوك" تتوالى، لتتلقّى الشبكة الاجتماعية الضربة تلو الأخرى؛ وهو الأمر الذي يكشف عن وجود مشكلة كبرى بداخل الشركة نفسها؛ حيث كشف تقرير حديث أنه تم العثور على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على معلومات الاتصال لملايين من أصحاب النفوذ والمشاهير وحسابات العلامات التجارية الخاصة بشبكة انستجرام على الإنترنت؛ حيث بقيت قاعدة البيانات التى تستضيفها خدمة التخزين السحابي Amazon Web Services، مكشوفة وبدون كلمة مرور تسمح لأي شخص بالنظر إلى داخلها، وقد كان لدى قاعدة البيانات أكثر من 49 مليون سجل - لكنها كانت تنمو كل ساعة.

من خلال مراجعة البيانات، تضمن كل سجل بيانات عامة من حسابات انستجرام، وكلًّا من سيرتهم الذاتية وصورة ملفهم الشخصى، وعدد المتابعين لديهم، وموقعهم حسب المدينة والبلد، كما احتوى أيضًا على سجلات معلومات الاتصال الخاصة، مثل عنوان البريد الإلكترونى لمالك حساب انستجرام ورقم الهاتف.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
08:12 PM

تسريب بيانات 49 مليون مستخدم على انستجرام

تضمّنت سيرتهم الذاتية وصورة ملفهم الشخصي وموقعهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
5,547

لا تزال فضائح وكوارث "فيس بوك" تتوالى، لتتلقّى الشبكة الاجتماعية الضربة تلو الأخرى؛ وهو الأمر الذي يكشف عن وجود مشكلة كبرى بداخل الشركة نفسها؛ حيث كشف تقرير حديث أنه تم العثور على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على معلومات الاتصال لملايين من أصحاب النفوذ والمشاهير وحسابات العلامات التجارية الخاصة بشبكة انستجرام على الإنترنت؛ حيث بقيت قاعدة البيانات التى تستضيفها خدمة التخزين السحابي Amazon Web Services، مكشوفة وبدون كلمة مرور تسمح لأي شخص بالنظر إلى داخلها، وقد كان لدى قاعدة البيانات أكثر من 49 مليون سجل - لكنها كانت تنمو كل ساعة.

من خلال مراجعة البيانات، تضمن كل سجل بيانات عامة من حسابات انستجرام، وكلًّا من سيرتهم الذاتية وصورة ملفهم الشخصى، وعدد المتابعين لديهم، وموقعهم حسب المدينة والبلد، كما احتوى أيضًا على سجلات معلومات الاتصال الخاصة، مثل عنوان البريد الإلكترونى لمالك حساب انستجرام ورقم الهاتف.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,682
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,664
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,089
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,263

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