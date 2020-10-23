النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إرواء" تدشن محطة "العويد" بحائل وتَعِد بمشاريع لمناطق الاحتياج بالمملكة

تستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 800 مستفيد من خلال "مياه صالحة للشرب"

دشنت جمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطة "العويد" لتحلية المياه بقرية النظيم التابعة لمنطقة حائل، بدعم كريم من أوقاف الضحيان، وتشغيل من جمعية البر الخيرية بالمحفر.

وأكد المدير التنفيذي لـ"إرواء"، متعب المسيند، أن افتتاح هذه المحطة يأتي تماشيًّا مع استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجًا، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية السعودية 2030" من خلال المساهمة في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه.

وأوضح "المسيند"، أن هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 800 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيرًا إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ أكثر من 200 متر مكعب.

وكشف المدير التنفيذي، أن الجمعية مقبلة على افتتاح العديد من المشاريع في مناطق مختلفة من المملكة ذات الاحتياج؛ مشددًا على أن استراتيجية الجمعية تعمل على إيصال خدمات المياه للأماكن الأشد احتياجًا ونشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية موارد المياه؛ وذلك عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية.

وفي ختام حديثه، قدّم "المسيند" شكره للمانحين على تقديم مثل هذا الدعم الذي يتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إرواء" تدشن محطة "العويد" بحائل وتَعِد بمشاريع لمناطق الاحتياج بالمملكة
سبق

دشنت جمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطة "العويد" لتحلية المياه بقرية النظيم التابعة لمنطقة حائل، بدعم كريم من أوقاف الضحيان، وتشغيل من جمعية البر الخيرية بالمحفر.

وأكد المدير التنفيذي لـ"إرواء"، متعب المسيند، أن افتتاح هذه المحطة يأتي تماشيًّا مع استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجًا، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية السعودية 2030" من خلال المساهمة في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه.

وأوضح "المسيند"، أن هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 800 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيرًا إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ أكثر من 200 متر مكعب.

وكشف المدير التنفيذي، أن الجمعية مقبلة على افتتاح العديد من المشاريع في مناطق مختلفة من المملكة ذات الاحتياج؛ مشددًا على أن استراتيجية الجمعية تعمل على إيصال خدمات المياه للأماكن الأشد احتياجًا ونشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية موارد المياه؛ وذلك عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية.

وفي ختام حديثه، قدّم "المسيند" شكره للمانحين على تقديم مثل هذا الدعم الذي يتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء".

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
03:08 PM

"إرواء" تدشن محطة "العويد" بحائل وتَعِد بمشاريع لمناطق الاحتياج بالمملكة

تستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 800 مستفيد من خلال "مياه صالحة للشرب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
200

دشنت جمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطة "العويد" لتحلية المياه بقرية النظيم التابعة لمنطقة حائل، بدعم كريم من أوقاف الضحيان، وتشغيل من جمعية البر الخيرية بالمحفر.

وأكد المدير التنفيذي لـ"إرواء"، متعب المسيند، أن افتتاح هذه المحطة يأتي تماشيًّا مع استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجًا، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية السعودية 2030" من خلال المساهمة في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه.

وأوضح "المسيند"، أن هذا المشروع يستهدف تقديم الخدمة لأكثر من 800 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيرًا إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ أكثر من 200 متر مكعب.

وكشف المدير التنفيذي، أن الجمعية مقبلة على افتتاح العديد من المشاريع في مناطق مختلفة من المملكة ذات الاحتياج؛ مشددًا على أن استراتيجية الجمعية تعمل على إيصال خدمات المياه للأماكن الأشد احتياجًا ونشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء، وكيفية الحفاظ على المصادر الأساسية للمياه، مع العمل على تنمية موارد المياه؛ وذلك عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات الاحترافية.

وفي ختام حديثه، قدّم "المسيند" شكره للمانحين على تقديم مثل هذا الدعم الذي يتماشى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,164
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,631
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,342
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,624

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة