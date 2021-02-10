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عقوبات أمريكية جديدة على قادة الانقلاب في ميانمار

تطول مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير الحالي في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مقتضبة، إنه وقع أمرًا تنفيذيًا يسمح لنا على الفور بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الذين نظموا هذا الانقلاب، (وتطول) مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين.

وأضاف أن واشنطن ستحدد "المجموعة الأولى من الأهداف" الأسبوع الحالي، وستفرض ضوابط مشددة على التصدير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، مطالبًا قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة. كما طالبهم بالإفراج "فورًا" عن المعتقلين، وعلى رأسهم الزعيمة أونغ سان سو كي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقوبات أمريكية جديدة على قادة الانقلاب في ميانمار
سبق

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير الحالي في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مقتضبة، إنه وقع أمرًا تنفيذيًا يسمح لنا على الفور بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الذين نظموا هذا الانقلاب، (وتطول) مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين.

وأضاف أن واشنطن ستحدد "المجموعة الأولى من الأهداف" الأسبوع الحالي، وستفرض ضوابط مشددة على التصدير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، مطالبًا قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة. كما طالبهم بالإفراج "فورًا" عن المعتقلين، وعلى رأسهم الزعيمة أونغ سان سو كي.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:23 PM

عقوبات أمريكية جديدة على قادة الانقلاب في ميانمار

تطول مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير الحالي في ميانمار، وأي كيانات مرتبطة بهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مقتضبة، إنه وقع أمرًا تنفيذيًا يسمح لنا على الفور بفرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الذين نظموا هذا الانقلاب، (وتطول) مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين.

وأضاف أن واشنطن ستحدد "المجموعة الأولى من الأهداف" الأسبوع الحالي، وستفرض ضوابط مشددة على التصدير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، مطالبًا قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة. كما طالبهم بالإفراج "فورًا" عن المعتقلين، وعلى رأسهم الزعيمة أونغ سان سو كي.

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