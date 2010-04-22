النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن سلمان" يتفقد أعمال القطاعات الأمنية والخدمية بالمسجد النبوي

أكد على أهمية مُتابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا

نوه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، بما يلقاه قاصدو المسجد النبوي الشريف من عناية ورعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، والعمل الدؤوب من جميع الجهات العاملة في خدمة المُصلين والزوار، للتيسير عليهم وأداء عبادتهم بكل يُسر مع تطبيق أعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتفصيلًا: جاء ذلك خلال تفقده لأعمال مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف؛ حيث أكد على أهمية مُتابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وشدد على ضرورة استشعار الجميع لأهمية المرحلة الحالية في مُجابهة الجائحة؛ حرصاً على سلامة المواطنين والمُقيمين وقاصدي أطهر البقاع من المُعتمرين والزوار.

ووقف الأمير فيصل بن سلمان على أعمال وكالة شؤون المسجد النبوي ومُختلف خدماتها المُقدمة لخدمة قاصدي المسجد، كما اطلع خلال جولة عامة بساحات وأروقة المسجد النبوي على جهود وأعمال قوة أمن المسجد، المتمثلة في تطبيق الإجراءات المعمول بها من حيث اقتصار الدخول للمسجد على الفئات المُحصنة وفقاً لما هو مُطبق منذ حلول الشهر الكريم.

واطلع على جهود وأعمال الكادر الأمني النسائي التابع لقوة أمن المسجد النبوي، واستمع لشرح عن مهامه داخل المُصليات النسائية والمتضمنة تطبيق جميع الاحترازات الوقائية والأمنية داخل القسم النسائي، وتنظيم الزائرات لدخولهن الروضة الشريفة وفقاً لأوقات زيارتهن المُحددة.

وثمن أمير المنطقة عقب الجولة التفقدية، جميع الأعمال والجهود المبذولة من مختلف الجهات لخدمة قاصدي المسجد النبوي، مُهيباً سموه بالجميع مُضاعفة الجهود استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، للتيسير على المُصلين والزوار لأداء عبادتهم، مع مراعاة التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.

ومن جهته أعرب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن المشحن، عن شُكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان على دعمه ومتابعته المستمرة للأعمال والخدمات الشُرَطيّة بالمنطقة، سيما قوة أمن المسجد النبوي الشريف، مُشيراً إلى أنه تم في بداية شهر ربيع الأول من العام الحالي تعيين عدد 99 من العناصر النسائية كأول دفعة في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، ويُباشرن عملهن الأمني من حينه في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بمساهمة فعالة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المصلى النسائي، بعد أن حظين ببرامج تدريبية أمنية وميدانية وإدارية أهلتهن لأداء مهامهن الجديدة بمستوى عالٍ من الاحترافية.

أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان المسجد النبوي المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فيصل بن سلمان" يتفقد أعمال القطاعات الأمنية والخدمية بالمسجد النبوي
سبق

نوه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، بما يلقاه قاصدو المسجد النبوي الشريف من عناية ورعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، والعمل الدؤوب من جميع الجهات العاملة في خدمة المُصلين والزوار، للتيسير عليهم وأداء عبادتهم بكل يُسر مع تطبيق أعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتفصيلًا: جاء ذلك خلال تفقده لأعمال مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف؛ حيث أكد على أهمية مُتابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وشدد على ضرورة استشعار الجميع لأهمية المرحلة الحالية في مُجابهة الجائحة؛ حرصاً على سلامة المواطنين والمُقيمين وقاصدي أطهر البقاع من المُعتمرين والزوار.

ووقف الأمير فيصل بن سلمان على أعمال وكالة شؤون المسجد النبوي ومُختلف خدماتها المُقدمة لخدمة قاصدي المسجد، كما اطلع خلال جولة عامة بساحات وأروقة المسجد النبوي على جهود وأعمال قوة أمن المسجد، المتمثلة في تطبيق الإجراءات المعمول بها من حيث اقتصار الدخول للمسجد على الفئات المُحصنة وفقاً لما هو مُطبق منذ حلول الشهر الكريم.

واطلع على جهود وأعمال الكادر الأمني النسائي التابع لقوة أمن المسجد النبوي، واستمع لشرح عن مهامه داخل المُصليات النسائية والمتضمنة تطبيق جميع الاحترازات الوقائية والأمنية داخل القسم النسائي، وتنظيم الزائرات لدخولهن الروضة الشريفة وفقاً لأوقات زيارتهن المُحددة.

وثمن أمير المنطقة عقب الجولة التفقدية، جميع الأعمال والجهود المبذولة من مختلف الجهات لخدمة قاصدي المسجد النبوي، مُهيباً سموه بالجميع مُضاعفة الجهود استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، للتيسير على المُصلين والزوار لأداء عبادتهم، مع مراعاة التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.

ومن جهته أعرب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن المشحن، عن شُكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان على دعمه ومتابعته المستمرة للأعمال والخدمات الشُرَطيّة بالمنطقة، سيما قوة أمن المسجد النبوي الشريف، مُشيراً إلى أنه تم في بداية شهر ربيع الأول من العام الحالي تعيين عدد 99 من العناصر النسائية كأول دفعة في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، ويُباشرن عملهن الأمني من حينه في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بمساهمة فعالة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المصلى النسائي، بعد أن حظين ببرامج تدريبية أمنية وميدانية وإدارية أهلتهن لأداء مهامهن الجديدة بمستوى عالٍ من الاحترافية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
08:32 PM

"فيصل بن سلمان" يتفقد أعمال القطاعات الأمنية والخدمية بالمسجد النبوي

أكد على أهمية مُتابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
5,236

نوه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، بما يلقاه قاصدو المسجد النبوي الشريف من عناية ورعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، والعمل الدؤوب من جميع الجهات العاملة في خدمة المُصلين والزوار، للتيسير عليهم وأداء عبادتهم بكل يُسر مع تطبيق أعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتفصيلًا: جاء ذلك خلال تفقده لأعمال مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف؛ حيث أكد على أهمية مُتابعة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وشدد على ضرورة استشعار الجميع لأهمية المرحلة الحالية في مُجابهة الجائحة؛ حرصاً على سلامة المواطنين والمُقيمين وقاصدي أطهر البقاع من المُعتمرين والزوار.

ووقف الأمير فيصل بن سلمان على أعمال وكالة شؤون المسجد النبوي ومُختلف خدماتها المُقدمة لخدمة قاصدي المسجد، كما اطلع خلال جولة عامة بساحات وأروقة المسجد النبوي على جهود وأعمال قوة أمن المسجد، المتمثلة في تطبيق الإجراءات المعمول بها من حيث اقتصار الدخول للمسجد على الفئات المُحصنة وفقاً لما هو مُطبق منذ حلول الشهر الكريم.

واطلع على جهود وأعمال الكادر الأمني النسائي التابع لقوة أمن المسجد النبوي، واستمع لشرح عن مهامه داخل المُصليات النسائية والمتضمنة تطبيق جميع الاحترازات الوقائية والأمنية داخل القسم النسائي، وتنظيم الزائرات لدخولهن الروضة الشريفة وفقاً لأوقات زيارتهن المُحددة.

وثمن أمير المنطقة عقب الجولة التفقدية، جميع الأعمال والجهود المبذولة من مختلف الجهات لخدمة قاصدي المسجد النبوي، مُهيباً سموه بالجميع مُضاعفة الجهود استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، للتيسير على المُصلين والزوار لأداء عبادتهم، مع مراعاة التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.

ومن جهته أعرب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن المشحن، عن شُكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان على دعمه ومتابعته المستمرة للأعمال والخدمات الشُرَطيّة بالمنطقة، سيما قوة أمن المسجد النبوي الشريف، مُشيراً إلى أنه تم في بداية شهر ربيع الأول من العام الحالي تعيين عدد 99 من العناصر النسائية كأول دفعة في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف، ويُباشرن عملهن الأمني من حينه في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة بمساهمة فعالة، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المصلى النسائي، بعد أن حظين ببرامج تدريبية أمنية وميدانية وإدارية أهلتهن لأداء مهامهن الجديدة بمستوى عالٍ من الاحترافية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,598
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,583

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة