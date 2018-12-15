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فريق مبادرة "جولة ومعالم" يزور محافظة فيفاء

تنقل بين مواقع سياحية وأثرية تاريخية ومزارع البن

زار فريق مبادرة "جولة ومعالم"، اليوم السبت، محافظة فيفاء، حيث شمل الوفد ٢٥ عضوًا ما بين مرشد سياحي ومنظم، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة منى البلطان، ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة علي البطاح، وأمين المجلس عضو مجلس الإدارة هادي الفيفي، وعضو مجلس الإدارة حسن حمّدي.

بدأ الفريق جولته الساعة التاسعة صباحاً، بدءًا بسوق فيفاء، وزار الفريق جناح الأسر المنتجة في السوق، ووقف على موقع شط الصبايا التاريخي، لينتقل صعودًا إلى أحد القرى الأثرية بجبل "المشنوي"، وبعدها انتقل الفريق إلى قمة جبل "اللعثة" بآل عبدل.

وزار الفريق مزارع البن بـ"نيد الدارة"، ومسار "هايكنج" بين المزارع والمدرجات الزراعية، لينتقل بعدها لمقر نادي فيفاء الرياضي، ويطلع على جهود النادي وإنجازاته.


تأتي هذه الزيارة برعاية نادي فيفاء، وتهدف المبادرة إلى الوقوف على معالم الجذب السياحي بالمنطقة.

فيفاء فريق مبادرة "جولة ومعالم"

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فريق مبادرة "جولة ومعالم" يزور محافظة فيفاء
سبق

زار فريق مبادرة "جولة ومعالم"، اليوم السبت، محافظة فيفاء، حيث شمل الوفد ٢٥ عضوًا ما بين مرشد سياحي ومنظم، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة منى البلطان، ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة علي البطاح، وأمين المجلس عضو مجلس الإدارة هادي الفيفي، وعضو مجلس الإدارة حسن حمّدي.

بدأ الفريق جولته الساعة التاسعة صباحاً، بدءًا بسوق فيفاء، وزار الفريق جناح الأسر المنتجة في السوق، ووقف على موقع شط الصبايا التاريخي، لينتقل صعودًا إلى أحد القرى الأثرية بجبل "المشنوي"، وبعدها انتقل الفريق إلى قمة جبل "اللعثة" بآل عبدل.

وزار الفريق مزارع البن بـ"نيد الدارة"، ومسار "هايكنج" بين المزارع والمدرجات الزراعية، لينتقل بعدها لمقر نادي فيفاء الرياضي، ويطلع على جهود النادي وإنجازاته.


تأتي هذه الزيارة برعاية نادي فيفاء، وتهدف المبادرة إلى الوقوف على معالم الجذب السياحي بالمنطقة.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
07:36 PM

فريق مبادرة "جولة ومعالم" يزور محافظة فيفاء

تنقل بين مواقع سياحية وأثرية تاريخية ومزارع البن

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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زار فريق مبادرة "جولة ومعالم"، اليوم السبت، محافظة فيفاء، حيث شمل الوفد ٢٥ عضوًا ما بين مرشد سياحي ومنظم، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة منى البلطان، ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة علي البطاح، وأمين المجلس عضو مجلس الإدارة هادي الفيفي، وعضو مجلس الإدارة حسن حمّدي.

بدأ الفريق جولته الساعة التاسعة صباحاً، بدءًا بسوق فيفاء، وزار الفريق جناح الأسر المنتجة في السوق، ووقف على موقع شط الصبايا التاريخي، لينتقل صعودًا إلى أحد القرى الأثرية بجبل "المشنوي"، وبعدها انتقل الفريق إلى قمة جبل "اللعثة" بآل عبدل.

وزار الفريق مزارع البن بـ"نيد الدارة"، ومسار "هايكنج" بين المزارع والمدرجات الزراعية، لينتقل بعدها لمقر نادي فيفاء الرياضي، ويطلع على جهود النادي وإنجازاته.


تأتي هذه الزيارة برعاية نادي فيفاء، وتهدف المبادرة إلى الوقوف على معالم الجذب السياحي بالمنطقة.

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