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شاهد.. مدير صحة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أكد لـ"سبق" عدم تسجيل إصابات بكورونا المتحور بالمنطقة

تلقى مدير عام صحة المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبد الكريم العريفي، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وصرح بأن لقاح كورونا آمن وفعال، وحث المواطنين والمقيمين على التسجيل في تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من تعرضهم للإصابة بالفيروس، مذكرًا بمجانية اللقاح.

وأكد أن اللقاح مأمون وفاعل؛ حيث اجتاز مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وقال إن العمل في مركز اللقاحات بالظهران على قدم وساق، ويعمل به 240 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، وسط تفاعل كبير من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وحول ساعات العمل في مركز اللقاحات بالمنطقة الشرقية، قال إنه يعمل حتى منتصف الليل، ومستمر في تقديم خدمته إلى أيام الجمعة والسبت.

وأضاف "العريفي" أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح في المنطقة الشرقية تجاوز 40 ألفًا تقريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مركز لقاحات جديد في محافظة الأحساء خلال هذا الشهر.

كما أكد لـ"سبق" عدم تسجيل المنطقة الشرقية أي إصابات بفيروس كورونا المتحور، ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مدير صحة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى مدير عام صحة المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبد الكريم العريفي، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وصرح بأن لقاح كورونا آمن وفعال، وحث المواطنين والمقيمين على التسجيل في تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من تعرضهم للإصابة بالفيروس، مذكرًا بمجانية اللقاح.

وأكد أن اللقاح مأمون وفاعل؛ حيث اجتاز مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وقال إن العمل في مركز اللقاحات بالظهران على قدم وساق، ويعمل به 240 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، وسط تفاعل كبير من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وحول ساعات العمل في مركز اللقاحات بالمنطقة الشرقية، قال إنه يعمل حتى منتصف الليل، ومستمر في تقديم خدمته إلى أيام الجمعة والسبت.

وأضاف "العريفي" أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح في المنطقة الشرقية تجاوز 40 ألفًا تقريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مركز لقاحات جديد في محافظة الأحساء خلال هذا الشهر.

كما أكد لـ"سبق" عدم تسجيل المنطقة الشرقية أي إصابات بفيروس كورونا المتحور، ولله الحمد.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
07:18 PM

شاهد.. مدير صحة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أكد لـ"سبق" عدم تسجيل إصابات بكورونا المتحور بالمنطقة

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حامد العلي - الدمام
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تلقى مدير عام صحة المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبد الكريم العريفي، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وصرح بأن لقاح كورونا آمن وفعال، وحث المواطنين والمقيمين على التسجيل في تطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من تعرضهم للإصابة بالفيروس، مذكرًا بمجانية اللقاح.

وأكد أن اللقاح مأمون وفاعل؛ حيث اجتاز مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وقال إن العمل في مركز اللقاحات بالظهران على قدم وساق، ويعمل به 240 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، وسط تفاعل كبير من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وحول ساعات العمل في مركز اللقاحات بالمنطقة الشرقية، قال إنه يعمل حتى منتصف الليل، ومستمر في تقديم خدمته إلى أيام الجمعة والسبت.

وأضاف "العريفي" أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح في المنطقة الشرقية تجاوز 40 ألفًا تقريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح مركز لقاحات جديد في محافظة الأحساء خلال هذا الشهر.

كما أكد لـ"سبق" عدم تسجيل المنطقة الشرقية أي إصابات بفيروس كورونا المتحور، ولله الحمد.

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