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النيابة العامة: الحكم على 28 متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال

بينها دولة عربية.. 7 دول تتنافس على شغل 5 مقاعد بمجلس الأمن

المجموعة الأفريقية لم تنجح في التوصل لاتفاق

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى اختيار خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي لعامي 2021-2022، عبر انتخابات تتنافس فيها جيبوتي وكينيا لشغل مقعد واحد، وكندا والنروج وأيرلندا لشغل مقعدين، فيما اختيار الهند والمكسيك مؤكد.

وضمنت الهند انتخابها كونها المرشح الوحيد لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، كما هي حال المكسيك بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وفقاً لـ"فرانس 24".


ولم تنجح المجموعة الأفريقية في التوصل إلى اتفاق، كما في السنوات السابقة على ترشيح اسم واحد لشغل المقعد المخصص لهذه القارة.

وتسعى كينيا للحصول على دعم الاتحاد الأفريقي، لكن جيبوتي تعتبر أن الأفضلية تعود لها بموجب مبدأ التناوب، في حين شغلت نيروبي المقعد في المجلس عدد مرات أكثر منها.

وتتنافس في مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى كندا وأيرلندا والنرويج على شغل مقعدين.

ومنيت كندا، خلال محاولتها الأخيرة في عام 2010، بفشل ذريع عندما خسرت أمام البرتغال، وقد تترتب عواقب سياسية على رئيس الوزراء جاستن ترودو في حال تعرضت لهزيمة أخرى.

الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينها دولة عربية.. 7 دول تتنافس على شغل 5 مقاعد بمجلس الأمن
سبق

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى اختيار خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي لعامي 2021-2022، عبر انتخابات تتنافس فيها جيبوتي وكينيا لشغل مقعد واحد، وكندا والنروج وأيرلندا لشغل مقعدين، فيما اختيار الهند والمكسيك مؤكد.

وضمنت الهند انتخابها كونها المرشح الوحيد لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، كما هي حال المكسيك بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وفقاً لـ"فرانس 24".


ولم تنجح المجموعة الأفريقية في التوصل إلى اتفاق، كما في السنوات السابقة على ترشيح اسم واحد لشغل المقعد المخصص لهذه القارة.

وتسعى كينيا للحصول على دعم الاتحاد الأفريقي، لكن جيبوتي تعتبر أن الأفضلية تعود لها بموجب مبدأ التناوب، في حين شغلت نيروبي المقعد في المجلس عدد مرات أكثر منها.

وتتنافس في مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى كندا وأيرلندا والنرويج على شغل مقعدين.

ومنيت كندا، خلال محاولتها الأخيرة في عام 2010، بفشل ذريع عندما خسرت أمام البرتغال، وقد تترتب عواقب سياسية على رئيس الوزراء جاستن ترودو في حال تعرضت لهزيمة أخرى.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:39 PM

بينها دولة عربية.. 7 دول تتنافس على شغل 5 مقاعد بمجلس الأمن

المجموعة الأفريقية لم تنجح في التوصل لاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى اختيار خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي لعامي 2021-2022، عبر انتخابات تتنافس فيها جيبوتي وكينيا لشغل مقعد واحد، وكندا والنروج وأيرلندا لشغل مقعدين، فيما اختيار الهند والمكسيك مؤكد.

وضمنت الهند انتخابها كونها المرشح الوحيد لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، كما هي حال المكسيك بالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وفقاً لـ"فرانس 24".


ولم تنجح المجموعة الأفريقية في التوصل إلى اتفاق، كما في السنوات السابقة على ترشيح اسم واحد لشغل المقعد المخصص لهذه القارة.

وتسعى كينيا للحصول على دعم الاتحاد الأفريقي، لكن جيبوتي تعتبر أن الأفضلية تعود لها بموجب مبدأ التناوب، في حين شغلت نيروبي المقعد في المجلس عدد مرات أكثر منها.

وتتنافس في مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى كندا وأيرلندا والنرويج على شغل مقعدين.

ومنيت كندا، خلال محاولتها الأخيرة في عام 2010، بفشل ذريع عندما خسرت أمام البرتغال، وقد تترتب عواقب سياسية على رئيس الوزراء جاستن ترودو في حال تعرضت لهزيمة أخرى.

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