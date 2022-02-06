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بحضور خبراء عالميين.. بدء منتدى الابتكار الاجتماعي ٢٠٢٢ بالمدينة

لتحفيز حراك عالمي في الريادة وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات

ترعى جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان التعليم ٢٠٢٢" بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء.

ويأتي المنتدى سنويًا ويجمع قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي. كما يسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليميين والعالميين لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، في "سنديان التعليم"؛ أن الجامعة وصلت لمراحل متقدمة؛ كونها إحدى أهم الجامعات التي تسير وفق استراتيجيات متطورة بمنظور متطور يلبي احتياجات السوق ويؤهل الكوادر الوطنية من خلال احتضانها في بيئة متطورة وخلاقة.

وأضاف الدكتور دحلان أن انطلاق أول جامعة تعمل بالذكاء الصناعي لضمان التعلم الذاتي لتحقيق مستهدفات تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتسهم في تنمية مستدامة تحقق الأهداف المنشودة.

منتدى الابتكار الاجتماعي ٢٠٢٢ جامعة الأعمال والتكنولوجيا سنديان التعليم ٢٠٢٢ جامعة طيبة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور خبراء عالميين.. بدء منتدى الابتكار الاجتماعي ٢٠٢٢ بالمدينة
سبق

ترعى جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان التعليم ٢٠٢٢" بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء.

ويأتي المنتدى سنويًا ويجمع قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي. كما يسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليميين والعالميين لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، في "سنديان التعليم"؛ أن الجامعة وصلت لمراحل متقدمة؛ كونها إحدى أهم الجامعات التي تسير وفق استراتيجيات متطورة بمنظور متطور يلبي احتياجات السوق ويؤهل الكوادر الوطنية من خلال احتضانها في بيئة متطورة وخلاقة.

وأضاف الدكتور دحلان أن انطلاق أول جامعة تعمل بالذكاء الصناعي لضمان التعلم الذاتي لتحقيق مستهدفات تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتسهم في تنمية مستدامة تحقق الأهداف المنشودة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
05:51 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:33 PM

بحضور خبراء عالميين.. بدء منتدى الابتكار الاجتماعي ٢٠٢٢ بالمدينة

لتحفيز حراك عالمي في الريادة وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ترعى جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان التعليم ٢٠٢٢" بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء.

ويأتي المنتدى سنويًا ويجمع قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي. كما يسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليميين والعالميين لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، في "سنديان التعليم"؛ أن الجامعة وصلت لمراحل متقدمة؛ كونها إحدى أهم الجامعات التي تسير وفق استراتيجيات متطورة بمنظور متطور يلبي احتياجات السوق ويؤهل الكوادر الوطنية من خلال احتضانها في بيئة متطورة وخلاقة.

وأضاف الدكتور دحلان أن انطلاق أول جامعة تعمل بالذكاء الصناعي لضمان التعلم الذاتي لتحقيق مستهدفات تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتسهم في تنمية مستدامة تحقق الأهداف المنشودة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,255
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,963
38 مليار ..

38 مليار ..

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