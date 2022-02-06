بحضور خبراء عالميين.. بدء منتدى الابتكار الاجتماعي ٢٠٢٢ بالمدينة

لتحفيز حراك عالمي في الريادة وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات

ترعى جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT منتدى الابتكار الاجتماعي "سنديان التعليم ٢٠٢٢" بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء.



ويأتي المنتدى سنويًا ويجمع قادة الجهات والمشاريع الاجتماعية والممارسين من أنحاء العالم للتواصل وتبادل الأفكار في مجالات الابتكار والاستثمار الاجتماعي. كما يسعى لتحفيز حراك عالمي في الريادة الاجتماعية وتوفير منصة للتعلم وتبادل الخبرات وأحدث الممارسات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال الإقليميين والعالميين لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق مفهوم الإبداع الاجتماعي.



وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، في "سنديان التعليم"؛ أن الجامعة وصلت لمراحل متقدمة؛ كونها إحدى أهم الجامعات التي تسير وفق استراتيجيات متطورة بمنظور متطور يلبي احتياجات السوق ويؤهل الكوادر الوطنية من خلال احتضانها في بيئة متطورة وخلاقة.



وأضاف الدكتور دحلان أن انطلاق أول جامعة تعمل بالذكاء الصناعي لضمان التعلم الذاتي لتحقيق مستهدفات تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتسهم في تنمية مستدامة تحقق الأهداف المنشودة.