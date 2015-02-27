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"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجزائر.. "كورونا" المتحور يعلق جميع رحلات الطيران لمدة شهر

يشمل القرار كل المعابر الحدودية

علّقت الجزائر اليوم (السبت)، جميع الرحلات من وإلى خارج البلاد، لمدة شهر لمنع تفشي السلالة البريطانية لفيروس كورونا.

وأفاد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء الجزائريين "بركاني بقاط"، بأن القرار صدر بعد أيام من ظهور إصابتين مؤكدتين بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، رغم إجراءات تخفيف القيود الصحية، التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن المسؤول الطبي أن تعليق الرحلات يشمل جميع المعابر الحدودية، بما فيها الجوية، والبحرية، بداية من 1 إلى 31 مارس، ويجري بمقتضاه تجميد رحلات إجلاء الجزائريين العالقين خارج البلاد، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن قناة "النهار" الجزائرية.

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الجزائر.. "كورونا" المتحور يعلق جميع رحلات الطيران لمدة شهر
سبق

علّقت الجزائر اليوم (السبت)، جميع الرحلات من وإلى خارج البلاد، لمدة شهر لمنع تفشي السلالة البريطانية لفيروس كورونا.

وأفاد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء الجزائريين "بركاني بقاط"، بأن القرار صدر بعد أيام من ظهور إصابتين مؤكدتين بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، رغم إجراءات تخفيف القيود الصحية، التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن المسؤول الطبي أن تعليق الرحلات يشمل جميع المعابر الحدودية، بما فيها الجوية، والبحرية، بداية من 1 إلى 31 مارس، ويجري بمقتضاه تجميد رحلات إجلاء الجزائريين العالقين خارج البلاد، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن قناة "النهار" الجزائرية.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
07:03 PM

الجزائر.. "كورونا" المتحور يعلق جميع رحلات الطيران لمدة شهر

يشمل القرار كل المعابر الحدودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علّقت الجزائر اليوم (السبت)، جميع الرحلات من وإلى خارج البلاد، لمدة شهر لمنع تفشي السلالة البريطانية لفيروس كورونا.

وأفاد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء الجزائريين "بركاني بقاط"، بأن القرار صدر بعد أيام من ظهور إصابتين مؤكدتين بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، رغم إجراءات تخفيف القيود الصحية، التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن المسؤول الطبي أن تعليق الرحلات يشمل جميع المعابر الحدودية، بما فيها الجوية، والبحرية، بداية من 1 إلى 31 مارس، ويجري بمقتضاه تجميد رحلات إجلاء الجزائريين العالقين خارج البلاد، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن قناة "النهار" الجزائرية.

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