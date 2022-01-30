كورونا.. 42582 إصابة جديدة بالمكسيك و2018 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 42582 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى أربعة ملايين و916143.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 522 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 305762.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 44 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 421478؛ من ضمنهم 354300 حالة تمّ شفاؤها، و22566 حالة وفاة.