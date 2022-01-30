النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. 42582 إصابة جديدة بالمكسيك و2018 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 42582 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى أربعة ملايين و916143.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 522 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 305762.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 44 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 421478؛ من ضمنهم 354300 حالة تمّ شفاؤها، و22566 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. 42582 إصابة جديدة بالمكسيك و2018 حالة بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 42582 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى أربعة ملايين و916143.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 522 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 305762.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 44 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 421478؛ من ضمنهم 354300 حالة تمّ شفاؤها، و22566 حالة وفاة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
08:18 AM

كورونا.. 42582 إصابة جديدة بالمكسيك و2018 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
91

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 42582 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى أربعة ملايين و916143.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 522 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 305762.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 44 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 421478؛ من ضمنهم 354300 حالة تمّ شفاؤها، و22566 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,026
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,788
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,939
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة