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لاعبو "النصر" يجرون تدريبًا قبل مواجهة "الطائي".. الأحد

ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس ولي العهد

واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الجمعة، تدريباتهم اليومية، استعدادًا لمواجهة الطائي، مساء يوم الأحد، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في إطار منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.

وبدأت التدريبات بتمارين لياقية، ثم فرض الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب فريق النصر، مناورات تكتيكية على كامل مساحة الملعب، وفي ختام الحصة التدريبية أجرى اللاعبون مناورات على ربع الملعب، وقف من خلالها روسو على جاهزية اللاعبين.

ويختتم النصر تحضيراته للقاء الطائي بحصة تدريبية، غدًا السبت؛ حيث ينتظر أن يخصص المدرب الأرجنتيني جزءًا كبيرًا منها للنواحي الفنية ورسم الخطط التي سينتهجها في المباراة.

ويدخل النصر مواجهة الطائي وهو في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

النصر الطائي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعبو "النصر" يجرون تدريبًا قبل مواجهة "الطائي".. الأحد
سبق

واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الجمعة، تدريباتهم اليومية، استعدادًا لمواجهة الطائي، مساء يوم الأحد، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في إطار منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.

وبدأت التدريبات بتمارين لياقية، ثم فرض الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب فريق النصر، مناورات تكتيكية على كامل مساحة الملعب، وفي ختام الحصة التدريبية أجرى اللاعبون مناورات على ربع الملعب، وقف من خلالها روسو على جاهزية اللاعبين.

ويختتم النصر تحضيراته للقاء الطائي بحصة تدريبية، غدًا السبت؛ حيث ينتظر أن يخصص المدرب الأرجنتيني جزءًا كبيرًا منها للنواحي الفنية ورسم الخطط التي سينتهجها في المباراة.

ويدخل النصر مواجهة الطائي وهو في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
09:26 PM

لاعبو "النصر" يجرون تدريبًا قبل مواجهة "الطائي".. الأحد

ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الجمعة، تدريباتهم اليومية، استعدادًا لمواجهة الطائي، مساء يوم الأحد، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في إطار منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.

وبدأت التدريبات بتمارين لياقية، ثم فرض الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب فريق النصر، مناورات تكتيكية على كامل مساحة الملعب، وفي ختام الحصة التدريبية أجرى اللاعبون مناورات على ربع الملعب، وقف من خلالها روسو على جاهزية اللاعبين.

ويختتم النصر تحضيراته للقاء الطائي بحصة تدريبية، غدًا السبت؛ حيث ينتظر أن يخصص المدرب الأرجنتيني جزءًا كبيرًا منها للنواحي الفنية ورسم الخطط التي سينتهجها في المباراة.

ويدخل النصر مواجهة الطائي وهو في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

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