النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد

يحتفظ بها الباحث العمراني ضمن أرشيفه الخاص وجاءت على التوقيت الغروبي

حصلت "سبق" على أقدم إمساكية لشهر رمضان المبارك في تبوك ومكتوبة بخط اليد، نُشرت وعُمِل بموجبها في رمضان 1360هـ؛ إذ مضى عليها 82 عامًا، ونفذ هذه الإمساكية التي كتبها معلم مدرسة يعمل في المدرسة السعودية الابتدائية بمدينة تبوك في تلك الفترة.

ويروي الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق" أن المعلم اسمه عبدالحق سعد المكي، وقد أنجزها تحديدًا في يوم 29/ 8/ 1360هـ.

وبيّن العمراني الذي يحتفظ بهذه الوثيقة ضمن أرشيفه الخاص، أن المعلم قدّمها لقاضي تبوك حينها حسين عزي؛ حيث اعتمدها القاضي وكتب عليها "يجري العمل بمقتضاها والسير بموجبها لذا جرى نشرها"، وأصبحت تلك الوثيقة هي التوقيت الشرعي لإمساكية وإفطار شهر رمضان.

وأوضح العمراني أن الإمساكية جاءت على التوقيت الغروبي للأوقات الشرعية، ويعتمد هذا التوقيت على غروب الشمس وتظهر الإمساكية عبارة المدفع الأول، وهي تنبيه لموعد إعداد السحور؛ فيما يظهر أيضًا بها عبارة المدفع الثاني وهي تعني تنبيهًا للإمساكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد
سبق

حصلت "سبق" على أقدم إمساكية لشهر رمضان المبارك في تبوك ومكتوبة بخط اليد، نُشرت وعُمِل بموجبها في رمضان 1360هـ؛ إذ مضى عليها 82 عامًا، ونفذ هذه الإمساكية التي كتبها معلم مدرسة يعمل في المدرسة السعودية الابتدائية بمدينة تبوك في تلك الفترة.

ويروي الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق" أن المعلم اسمه عبدالحق سعد المكي، وقد أنجزها تحديدًا في يوم 29/ 8/ 1360هـ.

وبيّن العمراني الذي يحتفظ بهذه الوثيقة ضمن أرشيفه الخاص، أن المعلم قدّمها لقاضي تبوك حينها حسين عزي؛ حيث اعتمدها القاضي وكتب عليها "يجري العمل بمقتضاها والسير بموجبها لذا جرى نشرها"، وأصبحت تلك الوثيقة هي التوقيت الشرعي لإمساكية وإفطار شهر رمضان.

وأوضح العمراني أن الإمساكية جاءت على التوقيت الغروبي للأوقات الشرعية، ويعتمد هذا التوقيت على غروب الشمس وتظهر الإمساكية عبارة المدفع الأول، وهي تنبيه لموعد إعداد السحور؛ فيما يظهر أيضًا بها عبارة المدفع الثاني وهي تعني تنبيهًا للإمساكية.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:26 PM

شاهد.. أقدم إمساكية لشهر رمضان.. عمرها ٨٢ عامًا وكُتبت بخط اليد

يحتفظ بها الباحث العمراني ضمن أرشيفه الخاص وجاءت على التوقيت الغروبي

A A A
بدر الجبل - تبوك
4
6,274

حصلت "سبق" على أقدم إمساكية لشهر رمضان المبارك في تبوك ومكتوبة بخط اليد، نُشرت وعُمِل بموجبها في رمضان 1360هـ؛ إذ مضى عليها 82 عامًا، ونفذ هذه الإمساكية التي كتبها معلم مدرسة يعمل في المدرسة السعودية الابتدائية بمدينة تبوك في تلك الفترة.

ويروي الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق" أن المعلم اسمه عبدالحق سعد المكي، وقد أنجزها تحديدًا في يوم 29/ 8/ 1360هـ.

وبيّن العمراني الذي يحتفظ بهذه الوثيقة ضمن أرشيفه الخاص، أن المعلم قدّمها لقاضي تبوك حينها حسين عزي؛ حيث اعتمدها القاضي وكتب عليها "يجري العمل بمقتضاها والسير بموجبها لذا جرى نشرها"، وأصبحت تلك الوثيقة هي التوقيت الشرعي لإمساكية وإفطار شهر رمضان.

وأوضح العمراني أن الإمساكية جاءت على التوقيت الغروبي للأوقات الشرعية، ويعتمد هذا التوقيت على غروب الشمس وتظهر الإمساكية عبارة المدفع الأول، وهي تنبيه لموعد إعداد السحور؛ فيما يظهر أيضًا بها عبارة المدفع الثاني وهي تعني تنبيهًا للإمساكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة