"الطاقة الذرية": إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم
قالت إنها ضخت بدرجة نقاء 20% وهو مستوى يوصف بأنه عالي التخصيب
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ضخت اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% في جهاز طرد مركزي متطور، يختلف عن الأجهزة التي تخصب بنسبة 60% في موقع نطنز، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قالت الوكالة في بيان لها إن "إيران ضخت اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20%، وهو المستوى الذي يوصف بأنه عالي التخصيب، في جهاز طرد مركزي متطور، غير الأجهزة الأخرى التي تخصّب حتى درجة نقاء 60% بموقعها في نطنز".
وأضافت أن "إيران أبلغتها في الأسبوع الماضي بأنها ضخت بشكل مؤقت اليورانيوم المخصب 20% في آلة واحدة وفي سلاسل متوسطة، دون جمع أي منتج".
وتابعت أنها "تحققت في وقت لاحق من أن إيران بدأت في تغذية جهاز طرد مركزي واحد فقط من طراز آي.آر-6 دون جمع المنتج".
"الطاقة الذرية": إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-25
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ضخت اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% في جهاز طرد مركزي متطور، يختلف عن الأجهزة التي تخصب بنسبة 60% في موقع نطنز، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قالت الوكالة في بيان لها إن "إيران ضخت اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20%، وهو المستوى الذي يوصف بأنه عالي التخصيب، في جهاز طرد مركزي متطور، غير الأجهزة الأخرى التي تخصّب حتى درجة نقاء 60% بموقعها في نطنز".
وأضافت أن "إيران أبلغتها في الأسبوع الماضي بأنها ضخت بشكل مؤقت اليورانيوم المخصب 20% في آلة واحدة وفي سلاسل متوسطة، دون جمع أي منتج".
وتابعت أنها "تحققت في وقت لاحق من أن إيران بدأت في تغذية جهاز طرد مركزي واحد فقط من طراز آي.آر-6 دون جمع المنتج".
25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
11:49 PM
"الطاقة الذرية": إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم
قالت إنها ضخت بدرجة نقاء 20% وهو مستوى يوصف بأنه عالي التخصيب
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ضخت اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% في جهاز طرد مركزي متطور، يختلف عن الأجهزة التي تخصب بنسبة 60% في موقع نطنز، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، قالت الوكالة في بيان لها إن "إيران ضخت اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20%، وهو المستوى الذي يوصف بأنه عالي التخصيب، في جهاز طرد مركزي متطور، غير الأجهزة الأخرى التي تخصّب حتى درجة نقاء 60% بموقعها في نطنز".
وأضافت أن "إيران أبلغتها في الأسبوع الماضي بأنها ضخت بشكل مؤقت اليورانيوم المخصب 20% في آلة واحدة وفي سلاسل متوسطة، دون جمع أي منتج".
وتابعت أنها "تحققت في وقت لاحق من أن إيران بدأت في تغذية جهاز طرد مركزي واحد فقط من طراز آي.آر-6 دون جمع المنتج".