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تفاصيل عرض "النصر" لضم الحارس "غاليسي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر يريد بشدة ضم الحارس البيروفي بيدرو غاليسي.

وبحسب تلك التقارير فإن النادي السعودي عرض على نظيره الأمريكي أورلاندو سيتي مبلغ 3 ملايين دولار للتخلي عن الحارس.

وفي سبيل إغراء الحارس للموافقة على عرض النصر عرضت الإدارة على الحارس راتبًا سنويًا يصل لنحو مليوني دولار.

الحارس بيدرو من مواليد 1990؛ حيث يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو يلعب مع منتخب بيرو لكرة القدم منذ عام 2015.

وشارك الحارس غاليسى في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم 2018 فى روسيا؛ حيث كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تفاصيل عرض "النصر" لضم الحارس "غاليسي"
سبق

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر يريد بشدة ضم الحارس البيروفي بيدرو غاليسي.

وبحسب تلك التقارير فإن النادي السعودي عرض على نظيره الأمريكي أورلاندو سيتي مبلغ 3 ملايين دولار للتخلي عن الحارس.

وفي سبيل إغراء الحارس للموافقة على عرض النصر عرضت الإدارة على الحارس راتبًا سنويًا يصل لنحو مليوني دولار.

الحارس بيدرو من مواليد 1990؛ حيث يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو يلعب مع منتخب بيرو لكرة القدم منذ عام 2015.

وشارك الحارس غاليسى في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم 2018 فى روسيا؛ حيث كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
06:07 PM

تفاصيل عرض "النصر" لضم الحارس "غاليسي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,115

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر يريد بشدة ضم الحارس البيروفي بيدرو غاليسي.

وبحسب تلك التقارير فإن النادي السعودي عرض على نظيره الأمريكي أورلاندو سيتي مبلغ 3 ملايين دولار للتخلي عن الحارس.

وفي سبيل إغراء الحارس للموافقة على عرض النصر عرضت الإدارة على الحارس راتبًا سنويًا يصل لنحو مليوني دولار.

الحارس بيدرو من مواليد 1990؛ حيث يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو يلعب مع منتخب بيرو لكرة القدم منذ عام 2015.

وشارك الحارس غاليسى في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم 2018 فى روسيا؛ حيث كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,288
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,288
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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