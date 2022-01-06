تفاصيل عرض "النصر" لضم الحارس "غاليسي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر يريد بشدة ضم الحارس البيروفي بيدرو غاليسي.



وبحسب تلك التقارير فإن النادي السعودي عرض على نظيره الأمريكي أورلاندو سيتي مبلغ 3 ملايين دولار للتخلي عن الحارس.



وفي سبيل إغراء الحارس للموافقة على عرض النصر عرضت الإدارة على الحارس راتبًا سنويًا يصل لنحو مليوني دولار.



الحارس بيدرو من مواليد 1990؛ حيث يبلغ من العمر 31 عامًا، وهو يلعب مع منتخب بيرو لكرة القدم منذ عام 2015.



وشارك الحارس غاليسى في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم 2018 فى روسيا؛ حيث كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.