الرياض .. مساعد وزير الداخلية يفتتح المؤتمر الدولي للسلامة من الحرائق النفطية

يتوقع مشاركة 350 شخصاً في 6 برامج تدريبية لتلبية متطلبات شركات النفط والغاز

افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني؛ اليوم، المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية "سعودي أوفسك 2019"، والمعرض المصاحب له، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.

جاء ذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، بحضور أمين عام المنتدى الدولي للطاقة الدكتور سون شيانشنج؛ وأمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد بن علي الهبدان؛ وعدد من المختصين في السلامة الصناعية.

وتنظم المؤتمر، الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى يومين.

بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم عرض مرئي تعريفي بموضوع المؤتمر.

وقال أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي: المؤتمر والمعرض المصاحب له سيستعرضان دور المرافق العامة في تنشيط قدرة صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط في الوقاية والسلامة من كوارث الحرائق والاستعداد والاستجابة لها ضمن إطار رؤية 2030.

وأكّد حرص الهيئة العليا للأمن الصناعي على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، بالارتقاء بإجراءات السلامة الوقائية ومواجهــة أخطــار حرائـق النفـط والغـاز من خلال تطوير السياسات والخطط والتعليميات الفنية والهندسية والتنظيمية اللازمة لحماية المرافق النفطية والصناعية وتوفير أسباب السلامة والوقاية من الحرائق.

وتعد جلسات المؤتمر العامة من أهم برامج "سعودي أوفسك 2019"، وهي مقسمة إلى ثلاثة محاور: الجلسة الأولى، بعنوان: "كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتر وكيماويات: حقائق وأرقام وحلول"، والثانية "أفضل الممارسات والابتكارات في مجال الوقاية من حرائق النفط والغاز"، والثالثة "تعزيز ثقافة السلامة من الحرائق في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات من منظور المجتمع الدولي".

ومن المتوقع أن يشارك 350 شخصاً في ستة برامج تدريبية متخصصة لتلبية المتطلبات التدريبية لشركات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية ومحطات معالجة الكهرباء.

وتمّ إعداد البرامج لسد الفجوة التدريبية في مجال السلامة من الحرائق، وطرح الحلول العملية القابلة للتطبيق لرفع مستوى الكفاءة.