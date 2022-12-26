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"الرياضة" مجددًا: على الجماهير الالتزام بالكمامة في الملاعب

أشارت إلى ضرورة لبسها في المرافق كافة وعند الجلوس في المدرجات

جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.

وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرياضة" مجددًا: على الجماهير الالتزام بالكمامة في الملاعب
سبق

جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
03:12 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:40 AM

"الرياضة" مجددًا: على الجماهير الالتزام بالكمامة في الملاعب

أشارت إلى ضرورة لبسها في المرافق كافة وعند الجلوس في المدرجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,974
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38 مليار ..

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