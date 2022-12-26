وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.

جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.

"الرياضة" مجددًا: على الجماهير الالتزام بالكمامة في الملاعب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25 جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 03:12 PM

اخر تعديل 26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 12:40 AM

"الرياضة" مجددًا: على الجماهير الالتزام بالكمامة في الملاعب أشارت إلى ضرورة لبسها في المرافق كافة وعند الجلوس في المدرجات





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جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.