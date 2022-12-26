"الرياضة" مجددًا: على الجماهير الالتزام بالكمامة في الملاعب

جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.
جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.
وزارة الرياضة
جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.
جددت وزارة الرياضة اليوم، تأكيدها على أن بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية يتضمن الالتزام بلبس الكمامة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء في مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة كافة، وكذلك عند الجلوس في المدرجات.