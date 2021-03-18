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"المياه الوطنية" تضخ أكثر من 40 ألف م3 يومًيا في 35 حياً بأبها وخميس مشيط

مبادرة حي بلا صهريج تخدم 209 ألف مستفيد.. وعلى مدار الساعة

أعلن القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة (حي بلا صهريج)، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين في 35 حيًا بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث ستضخ الشركة أكثر من 40 ألف م3 يوميًا في شبكة المياه خلال هذه المرحلة، كما ستخدم هذه المبادرة أكثر من 209 ألف مستفيد في تلك الأحياء.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري أن المبادرة ستنطلق في 7 أحياء في مدينة أبها، هي: (لبنان والبديع والعزيزية ووسط البلد والنمصا الشمالي وأجزاء من المفتاحة)، لتشمل 1096 عقارًا بالضخ المستمر، إضافة إلى 28 حيًا في محافظة خميس مشيط، وهي: (السوق وقمبر والسلام والدرب والهميلة والخالدية والمنتزه والروضة وضمك والعرق والصمدة وأم سرار والنخيل والنسيم وشكر والنزهة والشفاء والخلصة والعطفة والمعارض والربيع وطيب الاسم وحسام والمعزاب والغرابة وشباعة والخزان والمثناة)، وذلك لخدمة 14976 عقارًا بالضخ المستمر.

وأضاف المهندس العمري: "استطاعت الشركة زيادة كميات المياه الإجمالية التي توزع حاليًا بشكل يومي إلى منطقة عسير بدون تكاليف رأس مالية، وذلك بعد اكتمال دراسة استيعاب الشبكات والبُنى التحتية، وإعادة هندسة المنظومة التشغيلية بالكامل، وتوزيعها بالتعاون مع شركائها بقطاع المياه"، مبينًا أن التشغيل المستمر يعزز الاستفادة من منظومة توزيع المياه والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية في منطقة عسير لتحقيق الأهداف التطويرية، وضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية.

وكشف العمري بأن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة من أجل تنفيذ أعمالها ومشروعاتها الخدمية، ورفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة في مناطق القطاع الجنوبي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتقديم خدمة ذات جودة وموثوقية عاليتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية" تضخ أكثر من 40 ألف م3 يومًيا في 35 حياً بأبها وخميس مشيط
سبق

أعلن القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة (حي بلا صهريج)، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين في 35 حيًا بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث ستضخ الشركة أكثر من 40 ألف م3 يوميًا في شبكة المياه خلال هذه المرحلة، كما ستخدم هذه المبادرة أكثر من 209 ألف مستفيد في تلك الأحياء.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري أن المبادرة ستنطلق في 7 أحياء في مدينة أبها، هي: (لبنان والبديع والعزيزية ووسط البلد والنمصا الشمالي وأجزاء من المفتاحة)، لتشمل 1096 عقارًا بالضخ المستمر، إضافة إلى 28 حيًا في محافظة خميس مشيط، وهي: (السوق وقمبر والسلام والدرب والهميلة والخالدية والمنتزه والروضة وضمك والعرق والصمدة وأم سرار والنخيل والنسيم وشكر والنزهة والشفاء والخلصة والعطفة والمعارض والربيع وطيب الاسم وحسام والمعزاب والغرابة وشباعة والخزان والمثناة)، وذلك لخدمة 14976 عقارًا بالضخ المستمر.

وأضاف المهندس العمري: "استطاعت الشركة زيادة كميات المياه الإجمالية التي توزع حاليًا بشكل يومي إلى منطقة عسير بدون تكاليف رأس مالية، وذلك بعد اكتمال دراسة استيعاب الشبكات والبُنى التحتية، وإعادة هندسة المنظومة التشغيلية بالكامل، وتوزيعها بالتعاون مع شركائها بقطاع المياه"، مبينًا أن التشغيل المستمر يعزز الاستفادة من منظومة توزيع المياه والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية في منطقة عسير لتحقيق الأهداف التطويرية، وضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية.

وكشف العمري بأن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة من أجل تنفيذ أعمالها ومشروعاتها الخدمية، ورفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة في مناطق القطاع الجنوبي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتقديم خدمة ذات جودة وموثوقية عاليتين.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
06:58 PM
اخر تعديل
18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
07:25 PM

"المياه الوطنية" تضخ أكثر من 40 ألف م3 يومًيا في 35 حياً بأبها وخميس مشيط

مبادرة حي بلا صهريج تخدم 209 ألف مستفيد.. وعلى مدار الساعة

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رائد القرفي - أبها
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أعلن القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة (حي بلا صهريج)، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين في 35 حيًا بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث ستضخ الشركة أكثر من 40 ألف م3 يوميًا في شبكة المياه خلال هذه المرحلة، كما ستخدم هذه المبادرة أكثر من 209 ألف مستفيد في تلك الأحياء.

وأوضح رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن سعيد العمري أن المبادرة ستنطلق في 7 أحياء في مدينة أبها، هي: (لبنان والبديع والعزيزية ووسط البلد والنمصا الشمالي وأجزاء من المفتاحة)، لتشمل 1096 عقارًا بالضخ المستمر، إضافة إلى 28 حيًا في محافظة خميس مشيط، وهي: (السوق وقمبر والسلام والدرب والهميلة والخالدية والمنتزه والروضة وضمك والعرق والصمدة وأم سرار والنخيل والنسيم وشكر والنزهة والشفاء والخلصة والعطفة والمعارض والربيع وطيب الاسم وحسام والمعزاب والغرابة وشباعة والخزان والمثناة)، وذلك لخدمة 14976 عقارًا بالضخ المستمر.

وأضاف المهندس العمري: "استطاعت الشركة زيادة كميات المياه الإجمالية التي توزع حاليًا بشكل يومي إلى منطقة عسير بدون تكاليف رأس مالية، وذلك بعد اكتمال دراسة استيعاب الشبكات والبُنى التحتية، وإعادة هندسة المنظومة التشغيلية بالكامل، وتوزيعها بالتعاون مع شركائها بقطاع المياه"، مبينًا أن التشغيل المستمر يعزز الاستفادة من منظومة توزيع المياه والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية في منطقة عسير لتحقيق الأهداف التطويرية، وضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية.

وكشف العمري بأن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة من أجل تنفيذ أعمالها ومشروعاتها الخدمية، ورفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة في مناطق القطاع الجنوبي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتقديم خدمة ذات جودة وموثوقية عاليتين.

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