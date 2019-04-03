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خادم الحرمين يبعث برقية شكر لملك البحرين إثر مغادرته المنامة

قال: الزيارة أكدت عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ إثر مغادرة البحرين.

وجاء في نص البرقية:

صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك.. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،،

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يبعث برقية شكر لملك البحرين إثر مغادرته المنامة
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ إثر مغادرة البحرين.

وجاء في نص البرقية:

صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك.. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،،

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
03:39 PM

خادم الحرمين يبعث برقية شكر لملك البحرين إثر مغادرته المنامة

قال: الزيارة أكدت عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ إثر مغادرة البحرين.

وجاء في نص البرقية:

صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك.. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،،

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

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