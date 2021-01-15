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سفارة السعودية في واشنطن تطالب المواطنين بالابتعاد عن أماكن التظاهرات

قررت إغلاق أبوابها من الاثنين إلى الأربعاء.. وتعود لمباشرة العمل الخميس

دعت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين السعوديين المتواجدين في منطقة العاصمة

واشنطن وضواحيها إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات.

وطالبت المواطنين بتجنب الحضور إلى منطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة، إلا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأوضحت السفارة أنها ستكون مغلقة خلال الفترة من الاثنين ١٨ الى الأربعاء ٢٠ يناير الجاري، على أن يُستأنف العمل يوم الخميس ٢١ يناير .

يُشار الى ان السلطات الأمنية في واشنطن تتوقع تجمعات ومظاهرات ضخمة قد تخرج دعماً للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب،

يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء، بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن .

سفارة المملكة العربية السعودية واشنطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة السعودية في واشنطن تطالب المواطنين بالابتعاد عن أماكن التظاهرات
سبق

دعت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين السعوديين المتواجدين في منطقة العاصمة

واشنطن وضواحيها إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات.

وطالبت المواطنين بتجنب الحضور إلى منطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة، إلا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأوضحت السفارة أنها ستكون مغلقة خلال الفترة من الاثنين ١٨ الى الأربعاء ٢٠ يناير الجاري، على أن يُستأنف العمل يوم الخميس ٢١ يناير .

يُشار الى ان السلطات الأمنية في واشنطن تتوقع تجمعات ومظاهرات ضخمة قد تخرج دعماً للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب،

يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء، بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن .

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
03:57 PM

سفارة السعودية في واشنطن تطالب المواطنين بالابتعاد عن أماكن التظاهرات

قررت إغلاق أبوابها من الاثنين إلى الأربعاء.. وتعود لمباشرة العمل الخميس

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,200

دعت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين السعوديين المتواجدين في منطقة العاصمة

واشنطن وضواحيها إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات.

وطالبت المواطنين بتجنب الحضور إلى منطقة وسط العاصمة خلال هذه الفترة، إلا في حالة الضرورة القصوى واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأوضحت السفارة أنها ستكون مغلقة خلال الفترة من الاثنين ١٨ الى الأربعاء ٢٠ يناير الجاري، على أن يُستأنف العمل يوم الخميس ٢١ يناير .

يُشار الى ان السلطات الأمنية في واشنطن تتوقع تجمعات ومظاهرات ضخمة قد تخرج دعماً للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب،

يوم الاثنين المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء، بالتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن .

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