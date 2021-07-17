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اختطاف وتعذيب ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان

كابول أعربت عن قلقها على سلامة بعثتها في إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم (السبت)، أن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف والتعذيب لساعات.


وقالت الوزارة في بيان نشرته "سبوتنيك": "نعلن بأسف شديد أن ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد نجيب الله علي خيل، قد اختُطفت وتعرضت للتعذيب الشديد على أيدي مجهولين في طريقها إلى ديارها".

وأوضحت أن ابنة السفير نُقلت إلى المستشفى تحت الرعاية الطبية، بعد إطلاق الخاطفين سراحها.

وأدانت الوزارة بشدة هذا العمل الشنيع؛ معربة عن قلقها العميق بشأن سلامة وأمن الدبلوماسيين وعائلاتهم وموظفي البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في باكستان.

ودعت باكستان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان الأمن الكامل للسفارة والقنصلية الأفغانية وحصانة دبلوماسيي البلاد وأسرهم؛ وفقًا للمعاهدات والالتزامات الدولية، والتعرف على الجناة ومحاكمتهم في أقرب وقت.

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اختطاف وتعذيب ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم (السبت)، أن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف والتعذيب لساعات.


وقالت الوزارة في بيان نشرته "سبوتنيك": "نعلن بأسف شديد أن ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد نجيب الله علي خيل، قد اختُطفت وتعرضت للتعذيب الشديد على أيدي مجهولين في طريقها إلى ديارها".

وأوضحت أن ابنة السفير نُقلت إلى المستشفى تحت الرعاية الطبية، بعد إطلاق الخاطفين سراحها.

وأدانت الوزارة بشدة هذا العمل الشنيع؛ معربة عن قلقها العميق بشأن سلامة وأمن الدبلوماسيين وعائلاتهم وموظفي البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في باكستان.

ودعت باكستان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان الأمن الكامل للسفارة والقنصلية الأفغانية وحصانة دبلوماسيي البلاد وأسرهم؛ وفقًا للمعاهدات والالتزامات الدولية، والتعرف على الجناة ومحاكمتهم في أقرب وقت.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
05:00 PM

اختطاف وتعذيب ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان

كابول أعربت عن قلقها على سلامة بعثتها في إسلام آباد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم (السبت)، أن ابنة سفيرها لدى باكستان تعرضت للخطف والتعذيب لساعات.


وقالت الوزارة في بيان نشرته "سبوتنيك": "نعلن بأسف شديد أن ابنة السفير الأفغاني في إسلام آباد نجيب الله علي خيل، قد اختُطفت وتعرضت للتعذيب الشديد على أيدي مجهولين في طريقها إلى ديارها".

وأوضحت أن ابنة السفير نُقلت إلى المستشفى تحت الرعاية الطبية، بعد إطلاق الخاطفين سراحها.

وأدانت الوزارة بشدة هذا العمل الشنيع؛ معربة عن قلقها العميق بشأن سلامة وأمن الدبلوماسيين وعائلاتهم وموظفي البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في باكستان.

ودعت باكستان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان الأمن الكامل للسفارة والقنصلية الأفغانية وحصانة دبلوماسيي البلاد وأسرهم؛ وفقًا للمعاهدات والالتزامات الدولية، والتعرف على الجناة ومحاكمتهم في أقرب وقت.

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