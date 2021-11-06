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تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

دعا إلى تأسيس جهاز أمني جديد

طالب تجمُّع المهنيين السودانيين اليوم السبت بحل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش.

ودعا التجمع في بيان، نشره على حسابه في "فيسبوك"، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها؛ لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، ونقل كل استثماراتها للسلطة المدنية؛ ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية.

كما طالب بتأسيس جهاز أمني قومي جديد، مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.

السودان

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تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش
سبق

طالب تجمُّع المهنيين السودانيين اليوم السبت بحل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش.

ودعا التجمع في بيان، نشره على حسابه في "فيسبوك"، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها؛ لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، ونقل كل استثماراتها للسلطة المدنية؛ ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية.

كما طالب بتأسيس جهاز أمني قومي جديد، مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
09:23 PM

تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش

دعا إلى تأسيس جهاز أمني جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,087

طالب تجمُّع المهنيين السودانيين اليوم السبت بحل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، أو دمج بعضها في الجيش.

ودعا التجمع في بيان، نشره على حسابه في "فيسبوك"، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها؛ لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، ونقل كل استثماراتها للسلطة المدنية؛ ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية.

كما طالب بتأسيس جهاز أمني قومي جديد، مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.

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