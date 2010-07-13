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"أمانة مكة": 4070 مبنى لإسكان الحجيج في 5 مناطق بالعاصمة المقدسة

طاقتها الاستيعابية تقترب من مليونَي حاج

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، أن إجمالي عدد المباني المصرحة لإسكان الحجاج ‏لموسم 1440هـ حتى تاريخ 7/ 11/ 1440هـ، بلغت 4070 مبنى، بطاقة استيعابية وصلت إلى مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً و557 حاجاً، فيما بلغ عدد الغرف ثلاثمائة وواحدة وتسعين ألفاً و552 غرفة.

وبحسب الأمانة: فقد توزعت أعداد المباني لإسكان الحجاج على خمس مناطق على النحو التالي: منطقة حول الحرم 543 مبنى بطاقة استيعابية مائة وثمانية وتسعين ألفاً و629 حاجاً، ومنطقة العزيزية التي وصل فيها عدد المباني إلى 1899 مبنى، بطاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد على تسعمائة وخمسة آلاف حاج.

وكذلك منطقة المسفلة، وقد بلغ عدد المباني فيها 760 مبنى بطاقة استيعابية تصل إلى مائتين وثمانين ألفاً و567 حاجاً، ومنطقة الرصيفة؛ حيث بلغ عدد المباني 210 مبان، بطاقة استيعابية نزيد على 47 ألف حاج، وأخيرًا منطقة العتيبية؛ حيث بلغ عدد المباني 659 مبنى، بطاقة استيعابية تزيد على 267 ألف حاج.

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"أمانة مكة": 4070 مبنى لإسكان الحجيج في 5 مناطق بالعاصمة المقدسة
سبق

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، أن إجمالي عدد المباني المصرحة لإسكان الحجاج ‏لموسم 1440هـ حتى تاريخ 7/ 11/ 1440هـ، بلغت 4070 مبنى، بطاقة استيعابية وصلت إلى مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً و557 حاجاً، فيما بلغ عدد الغرف ثلاثمائة وواحدة وتسعين ألفاً و552 غرفة.

وبحسب الأمانة: فقد توزعت أعداد المباني لإسكان الحجاج على خمس مناطق على النحو التالي: منطقة حول الحرم 543 مبنى بطاقة استيعابية مائة وثمانية وتسعين ألفاً و629 حاجاً، ومنطقة العزيزية التي وصل فيها عدد المباني إلى 1899 مبنى، بطاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد على تسعمائة وخمسة آلاف حاج.

وكذلك منطقة المسفلة، وقد بلغ عدد المباني فيها 760 مبنى بطاقة استيعابية تصل إلى مائتين وثمانين ألفاً و567 حاجاً، ومنطقة الرصيفة؛ حيث بلغ عدد المباني 210 مبان، بطاقة استيعابية نزيد على 47 ألف حاج، وأخيرًا منطقة العتيبية؛ حيث بلغ عدد المباني 659 مبنى، بطاقة استيعابية تزيد على 267 ألف حاج.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:08 PM

"أمانة مكة": 4070 مبنى لإسكان الحجيج في 5 مناطق بالعاصمة المقدسة

طاقتها الاستيعابية تقترب من مليونَي حاج

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,870

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، أن إجمالي عدد المباني المصرحة لإسكان الحجاج ‏لموسم 1440هـ حتى تاريخ 7/ 11/ 1440هـ، بلغت 4070 مبنى، بطاقة استيعابية وصلت إلى مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً و557 حاجاً، فيما بلغ عدد الغرف ثلاثمائة وواحدة وتسعين ألفاً و552 غرفة.

وبحسب الأمانة: فقد توزعت أعداد المباني لإسكان الحجاج على خمس مناطق على النحو التالي: منطقة حول الحرم 543 مبنى بطاقة استيعابية مائة وثمانية وتسعين ألفاً و629 حاجاً، ومنطقة العزيزية التي وصل فيها عدد المباني إلى 1899 مبنى، بطاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد على تسعمائة وخمسة آلاف حاج.

وكذلك منطقة المسفلة، وقد بلغ عدد المباني فيها 760 مبنى بطاقة استيعابية تصل إلى مائتين وثمانين ألفاً و567 حاجاً، ومنطقة الرصيفة؛ حيث بلغ عدد المباني 210 مبان، بطاقة استيعابية نزيد على 47 ألف حاج، وأخيرًا منطقة العتيبية؛ حيث بلغ عدد المباني 659 مبنى، بطاقة استيعابية تزيد على 267 ألف حاج.

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