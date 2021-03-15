النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احتجاجات المتقاعدين تجتاح المدن الإيرانية بهتافات ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية

طالبوا برواتبهم وزيادة مستحقاتهم للخروج من تحت خط الفقر في ظل الغلاء والتضخم

على وقع الأزمة الاقتصادية في البلاد، جدَّد المتقاعدون اليوم احتجاجاتهم في عدد من المدن الإيرانية؛ إذ انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى مسيرات المتقاعدين في مختلف المدن للاحتجاج على ظروفهم المعيشية المتأثرة بالغلاء والتضخم وعدم الزيادة في مستحقاتهم.

وتفصيلاً، طالب المحتجون بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المؤجلة، وزيادتها؛ لكي تناسب الوضع المعيشي في البلاد، الذي يزحف بهم نحو الفقر، حسب "العربية نت".

فمن طهران إلى مشهد فالأهواز وتبريز وأرك وتستر ورشت وأصفهان وشيراز، وسائر المدن الكبرى في البلاد، خرجت التجمعات التي أطلق خلالها المحتجون شعارات، عبّروا فيها عن استيائهم إزاء عدم اتخاذ السلطات الإجراءات الكفيلة بتحسين وضعهم المعيشي، وهتفوا ضد الفساد والتمييز وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد.

يُشار إلى أن المتقاعدين، الذين يبلغ عددهم نحو 4 ملايين ونصف المليون، يطالبون منذ أشهر بزيادة معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشًا تقاعديًّا لا يتعدى ثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم، وترتفع الأسعار بشكل مطرد.

وطبقًا للمادة الـ96 من قانون الضمان الاجتماعي، يجب زيادة معاشات المتقاعدين في إيران بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة المعيشة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة الإيرانية بذريعة شح الموارد، فيما يواصل النظام دعم الميليشيات الموالية له في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا بالمال والأسلحة والعتاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
احتجاجات المتقاعدين تجتاح المدن الإيرانية بهتافات ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية
سبق

على وقع الأزمة الاقتصادية في البلاد، جدَّد المتقاعدون اليوم احتجاجاتهم في عدد من المدن الإيرانية؛ إذ انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى مسيرات المتقاعدين في مختلف المدن للاحتجاج على ظروفهم المعيشية المتأثرة بالغلاء والتضخم وعدم الزيادة في مستحقاتهم.

وتفصيلاً، طالب المحتجون بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المؤجلة، وزيادتها؛ لكي تناسب الوضع المعيشي في البلاد، الذي يزحف بهم نحو الفقر، حسب "العربية نت".

فمن طهران إلى مشهد فالأهواز وتبريز وأرك وتستر ورشت وأصفهان وشيراز، وسائر المدن الكبرى في البلاد، خرجت التجمعات التي أطلق خلالها المحتجون شعارات، عبّروا فيها عن استيائهم إزاء عدم اتخاذ السلطات الإجراءات الكفيلة بتحسين وضعهم المعيشي، وهتفوا ضد الفساد والتمييز وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد.

يُشار إلى أن المتقاعدين، الذين يبلغ عددهم نحو 4 ملايين ونصف المليون، يطالبون منذ أشهر بزيادة معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشًا تقاعديًّا لا يتعدى ثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم، وترتفع الأسعار بشكل مطرد.

وطبقًا للمادة الـ96 من قانون الضمان الاجتماعي، يجب زيادة معاشات المتقاعدين في إيران بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة المعيشة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة الإيرانية بذريعة شح الموارد، فيما يواصل النظام دعم الميليشيات الموالية له في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا بالمال والأسلحة والعتاد.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
12:03 AM

احتجاجات المتقاعدين تجتاح المدن الإيرانية بهتافات ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية

طالبوا برواتبهم وزيادة مستحقاتهم للخروج من تحت خط الفقر في ظل الغلاء والتضخم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,027

على وقع الأزمة الاقتصادية في البلاد، جدَّد المتقاعدون اليوم احتجاجاتهم في عدد من المدن الإيرانية؛ إذ انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى مسيرات المتقاعدين في مختلف المدن للاحتجاج على ظروفهم المعيشية المتأثرة بالغلاء والتضخم وعدم الزيادة في مستحقاتهم.

وتفصيلاً، طالب المحتجون بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المؤجلة، وزيادتها؛ لكي تناسب الوضع المعيشي في البلاد، الذي يزحف بهم نحو الفقر، حسب "العربية نت".

فمن طهران إلى مشهد فالأهواز وتبريز وأرك وتستر ورشت وأصفهان وشيراز، وسائر المدن الكبرى في البلاد، خرجت التجمعات التي أطلق خلالها المحتجون شعارات، عبّروا فيها عن استيائهم إزاء عدم اتخاذ السلطات الإجراءات الكفيلة بتحسين وضعهم المعيشي، وهتفوا ضد الفساد والتمييز وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد.

يُشار إلى أن المتقاعدين، الذين يبلغ عددهم نحو 4 ملايين ونصف المليون، يطالبون منذ أشهر بزيادة معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشًا تقاعديًّا لا يتعدى ثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم، وترتفع الأسعار بشكل مطرد.

وطبقًا للمادة الـ96 من قانون الضمان الاجتماعي، يجب زيادة معاشات المتقاعدين في إيران بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة المعيشة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة الإيرانية بذريعة شح الموارد، فيما يواصل النظام دعم الميليشيات الموالية له في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا بالمال والأسلحة والعتاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,067
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,229
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,020
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,395

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة