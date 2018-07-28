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بلدية تربة تُطلق حملة لإزالة ومعالجة التشوُّهات البصرية

شكلت فريق عمل وأعدت خطة تستهدف ١٥ عنصرًا

أطلقت بلدية محافظة تربة حملة مكثّفة لإزالة ومعالجة المشوهات البصرية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المحافظة؛ حيث تم تشكيل فريق عمل على وضع خطة عمل تستهدف ١٥ عنصرًا يتم من خلاله معالجة المشوهات البصرية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تربة فيصل بن صالح الحارثي، أنه بتوجيه من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ومتابعة من الوكيل للبلديات المرتبطة المهندس حسين بن يحيى آل فايع، قامت بلدية محافظة تربة بتشكيل فريق عمل يضم عددًا من المهندسين والمراقبين والإداريين؛ وذلك لعمل خطة عمل يتم من خلالها رصد المشوهات البصرية بالمحافظة والعمل على معالجتها وإزالتها، مع تثقيف الأهالي داخل الأحياء، وأصحاب المحالّ التجارية عن أهمية المحافظة على النظافة العامة والمساهمة مع البلدية في معالجة وإزالة التشوهات البصرية.

وأكد "الحارثي" لـ"سبق" أن الحملة انطلقت بِشَكْل فعلي منذ بداية الأسبوع الماضي وفق جدول العمل المعدّ من قبل المختصين لدينا، والذي اشتمل على ١٥ عنصرًا ستعمل البلدية من خلالها على معالجة التشوهات البصرية وفق هذه العناصر؛ وهي: دهان وتخطيط الأسفلت، دهان الأرصفة والبردورات، إزالة اللوحات المنتهية رخصها غير المتوافقة مع الاشتراطات الجديدة، وكذلك اللوحات الدعائية المخالفة، إزالة العناصر المخالفة غير المضمّنة في رخص البناء "الأسلاك، المداخن، الشنكو على المباني"، معالجة الأرصفة المتهالكة، معالجة حفر الشوارع، معالجة مخلفات البناء والهدم، تسوير مواقع المشاريع تحت الإنشاء، إزالة التحويلات الخرسانية، رفع ومعالجة السيارات التالفة، إزالة الكتابات المشوهة، صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، متابعة وملاحظة مواقع حاويات النظافة، معالجة ومتابعة الباعة الجائلين، رصد ومتابعة تسوير الأراضي غير المسورة.

وقال "الحارثي": "ما تقوم به البلدية من أعمال يعد عملًا للجميع، وأهاب بأهالي المحافظة بضرورة التعاون مع البلدية في المحافظة على نظافة المرافق العامة داخل الأحياء، والتبليغ عن أي ملاحظات أو سلوكيات تشوه المنظر العام، عبر رقم البلاغات الموحد ٩٤٠".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية تربة تُطلق حملة لإزالة ومعالجة التشوُّهات البصرية
سبق

أطلقت بلدية محافظة تربة حملة مكثّفة لإزالة ومعالجة المشوهات البصرية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المحافظة؛ حيث تم تشكيل فريق عمل على وضع خطة عمل تستهدف ١٥ عنصرًا يتم من خلاله معالجة المشوهات البصرية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تربة فيصل بن صالح الحارثي، أنه بتوجيه من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ومتابعة من الوكيل للبلديات المرتبطة المهندس حسين بن يحيى آل فايع، قامت بلدية محافظة تربة بتشكيل فريق عمل يضم عددًا من المهندسين والمراقبين والإداريين؛ وذلك لعمل خطة عمل يتم من خلالها رصد المشوهات البصرية بالمحافظة والعمل على معالجتها وإزالتها، مع تثقيف الأهالي داخل الأحياء، وأصحاب المحالّ التجارية عن أهمية المحافظة على النظافة العامة والمساهمة مع البلدية في معالجة وإزالة التشوهات البصرية.

وأكد "الحارثي" لـ"سبق" أن الحملة انطلقت بِشَكْل فعلي منذ بداية الأسبوع الماضي وفق جدول العمل المعدّ من قبل المختصين لدينا، والذي اشتمل على ١٥ عنصرًا ستعمل البلدية من خلالها على معالجة التشوهات البصرية وفق هذه العناصر؛ وهي: دهان وتخطيط الأسفلت، دهان الأرصفة والبردورات، إزالة اللوحات المنتهية رخصها غير المتوافقة مع الاشتراطات الجديدة، وكذلك اللوحات الدعائية المخالفة، إزالة العناصر المخالفة غير المضمّنة في رخص البناء "الأسلاك، المداخن، الشنكو على المباني"، معالجة الأرصفة المتهالكة، معالجة حفر الشوارع، معالجة مخلفات البناء والهدم، تسوير مواقع المشاريع تحت الإنشاء، إزالة التحويلات الخرسانية، رفع ومعالجة السيارات التالفة، إزالة الكتابات المشوهة، صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، متابعة وملاحظة مواقع حاويات النظافة، معالجة ومتابعة الباعة الجائلين، رصد ومتابعة تسوير الأراضي غير المسورة.

وقال "الحارثي": "ما تقوم به البلدية من أعمال يعد عملًا للجميع، وأهاب بأهالي المحافظة بضرورة التعاون مع البلدية في المحافظة على نظافة المرافق العامة داخل الأحياء، والتبليغ عن أي ملاحظات أو سلوكيات تشوه المنظر العام، عبر رقم البلاغات الموحد ٩٤٠".

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:23 PM

بلدية تربة تُطلق حملة لإزالة ومعالجة التشوُّهات البصرية

شكلت فريق عمل وأعدت خطة تستهدف ١٥ عنصرًا

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متعب البقمي - تربة
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أطلقت بلدية محافظة تربة حملة مكثّفة لإزالة ومعالجة المشوهات البصرية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المحافظة؛ حيث تم تشكيل فريق عمل على وضع خطة عمل تستهدف ١٥ عنصرًا يتم من خلاله معالجة المشوهات البصرية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تربة فيصل بن صالح الحارثي، أنه بتوجيه من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ومتابعة من الوكيل للبلديات المرتبطة المهندس حسين بن يحيى آل فايع، قامت بلدية محافظة تربة بتشكيل فريق عمل يضم عددًا من المهندسين والمراقبين والإداريين؛ وذلك لعمل خطة عمل يتم من خلالها رصد المشوهات البصرية بالمحافظة والعمل على معالجتها وإزالتها، مع تثقيف الأهالي داخل الأحياء، وأصحاب المحالّ التجارية عن أهمية المحافظة على النظافة العامة والمساهمة مع البلدية في معالجة وإزالة التشوهات البصرية.

وأكد "الحارثي" لـ"سبق" أن الحملة انطلقت بِشَكْل فعلي منذ بداية الأسبوع الماضي وفق جدول العمل المعدّ من قبل المختصين لدينا، والذي اشتمل على ١٥ عنصرًا ستعمل البلدية من خلالها على معالجة التشوهات البصرية وفق هذه العناصر؛ وهي: دهان وتخطيط الأسفلت، دهان الأرصفة والبردورات، إزالة اللوحات المنتهية رخصها غير المتوافقة مع الاشتراطات الجديدة، وكذلك اللوحات الدعائية المخالفة، إزالة العناصر المخالفة غير المضمّنة في رخص البناء "الأسلاك، المداخن، الشنكو على المباني"، معالجة الأرصفة المتهالكة، معالجة حفر الشوارع، معالجة مخلفات البناء والهدم، تسوير مواقع المشاريع تحت الإنشاء، إزالة التحويلات الخرسانية، رفع ومعالجة السيارات التالفة، إزالة الكتابات المشوهة، صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، متابعة وملاحظة مواقع حاويات النظافة، معالجة ومتابعة الباعة الجائلين، رصد ومتابعة تسوير الأراضي غير المسورة.

وقال "الحارثي": "ما تقوم به البلدية من أعمال يعد عملًا للجميع، وأهاب بأهالي المحافظة بضرورة التعاون مع البلدية في المحافظة على نظافة المرافق العامة داخل الأحياء، والتبليغ عن أي ملاحظات أو سلوكيات تشوه المنظر العام، عبر رقم البلاغات الموحد ٩٤٠".

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