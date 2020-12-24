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الأخضر السعودي يتوج بلقب البطولة العربية للقولف

احتضنتها القاهرة في نسختها الـ 40

أضاف المنتخب السعودي اليوم إنجازاً جديداً لرياضة القولف، حيث توج الأخضر بلقب البطولة العربية للقولف في نسختها الأربعين، والتي اختتمت منافساتها اليوم على ملعب دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 13 دولة عربية، وبمجموع 46 لاعباً، وسط منافسات مثيرة على مدى أيام البطولة.

تفوق المنتخب السعودي على أقرب منافسيه المنتخب التونسي بواقع 9 ضربات، لتتواصل النجاحات السعودية، بعدما تمكن النجم السعودي فيصل سلهب من الفوز باللقب الفردي، وبفارق واسع عن أقرب منافسيه اللاعب القطري صالح الكعبي بـ 8 ضربات، وهو ما يعزّز من حضور سلهب المميز في الفترة الأخيرة، بعد أن كان نجح مطلع الشهر الحالي في الفوز بلقب البطولة السعودية المفتوحة والتأهل للبطولة السعودية الدولية.

وضم الأخضر في صفوفه إلى جانب سلهب كلاً من عبدالرحمن المنصور وسعود الشريف وعلي السخي، حيث تناوب اللاعبون على تقديم أداء لافت أسهم في تواصل النجاحات على مدى أيام البطولة وسط تنافس مثير لتنتهي البطولة بالتتويج باللقب.

وتتواصل مساعي الاتحاد السعودي للقولف الرامية لمنح اللاعبين أفضل فرص المشاركة في المنافسات الإقليمية والمحلية، بهدف دعم فرصهم من أجل تطوير قدراتهم، وتعزيز فرص احتكاكهم بالمنافسين حول العالم، فيما تمثل المشاركة في البطولة العربية أهمية كبرى للاعبين السعوديين الذين يستعدون لخوض غمار منافسات البطولة السعودية الدولية، المنتظر انطلاق فعالياتها في الثالث من فبراير المقبل بنادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي يتوج بلقب البطولة العربية للقولف
سبق

أضاف المنتخب السعودي اليوم إنجازاً جديداً لرياضة القولف، حيث توج الأخضر بلقب البطولة العربية للقولف في نسختها الأربعين، والتي اختتمت منافساتها اليوم على ملعب دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 13 دولة عربية، وبمجموع 46 لاعباً، وسط منافسات مثيرة على مدى أيام البطولة.

تفوق المنتخب السعودي على أقرب منافسيه المنتخب التونسي بواقع 9 ضربات، لتتواصل النجاحات السعودية، بعدما تمكن النجم السعودي فيصل سلهب من الفوز باللقب الفردي، وبفارق واسع عن أقرب منافسيه اللاعب القطري صالح الكعبي بـ 8 ضربات، وهو ما يعزّز من حضور سلهب المميز في الفترة الأخيرة، بعد أن كان نجح مطلع الشهر الحالي في الفوز بلقب البطولة السعودية المفتوحة والتأهل للبطولة السعودية الدولية.

وضم الأخضر في صفوفه إلى جانب سلهب كلاً من عبدالرحمن المنصور وسعود الشريف وعلي السخي، حيث تناوب اللاعبون على تقديم أداء لافت أسهم في تواصل النجاحات على مدى أيام البطولة وسط تنافس مثير لتنتهي البطولة بالتتويج باللقب.

وتتواصل مساعي الاتحاد السعودي للقولف الرامية لمنح اللاعبين أفضل فرص المشاركة في المنافسات الإقليمية والمحلية، بهدف دعم فرصهم من أجل تطوير قدراتهم، وتعزيز فرص احتكاكهم بالمنافسين حول العالم، فيما تمثل المشاركة في البطولة العربية أهمية كبرى للاعبين السعوديين الذين يستعدون لخوض غمار منافسات البطولة السعودية الدولية، المنتظر انطلاق فعالياتها في الثالث من فبراير المقبل بنادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
08:43 PM

الأخضر السعودي يتوج بلقب البطولة العربية للقولف

احتضنتها القاهرة في نسختها الـ 40

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أضاف المنتخب السعودي اليوم إنجازاً جديداً لرياضة القولف، حيث توج الأخضر بلقب البطولة العربية للقولف في نسختها الأربعين، والتي اختتمت منافساتها اليوم على ملعب دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 13 دولة عربية، وبمجموع 46 لاعباً، وسط منافسات مثيرة على مدى أيام البطولة.

تفوق المنتخب السعودي على أقرب منافسيه المنتخب التونسي بواقع 9 ضربات، لتتواصل النجاحات السعودية، بعدما تمكن النجم السعودي فيصل سلهب من الفوز باللقب الفردي، وبفارق واسع عن أقرب منافسيه اللاعب القطري صالح الكعبي بـ 8 ضربات، وهو ما يعزّز من حضور سلهب المميز في الفترة الأخيرة، بعد أن كان نجح مطلع الشهر الحالي في الفوز بلقب البطولة السعودية المفتوحة والتأهل للبطولة السعودية الدولية.

وضم الأخضر في صفوفه إلى جانب سلهب كلاً من عبدالرحمن المنصور وسعود الشريف وعلي السخي، حيث تناوب اللاعبون على تقديم أداء لافت أسهم في تواصل النجاحات على مدى أيام البطولة وسط تنافس مثير لتنتهي البطولة بالتتويج باللقب.

وتتواصل مساعي الاتحاد السعودي للقولف الرامية لمنح اللاعبين أفضل فرص المشاركة في المنافسات الإقليمية والمحلية، بهدف دعم فرصهم من أجل تطوير قدراتهم، وتعزيز فرص احتكاكهم بالمنافسين حول العالم، فيما تمثل المشاركة في البطولة العربية أهمية كبرى للاعبين السعوديين الذين يستعدون لخوض غمار منافسات البطولة السعودية الدولية، المنتظر انطلاق فعالياتها في الثالث من فبراير المقبل بنادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.

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