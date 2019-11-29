جدة تحتضن بطولة الصداقة للجاليات بـ 16 فريقاً

بشعار "السعودية والسعوديون في قلوب الجاليات"

تشهد مدينة جدة في الثاني عشر من ديسمبر (بطولة الصداقة الدولية للجاليات) بشعار "السعودية والسعوديون في قلوب الجاليات" والتي تنظمها رابطة الجاليات المقيمة بجدة تحت إشراف مكتب هيئة الرياضة بجدة.

ومن المنتظر أن يشارك في البطولة (16) فريقاً من مختلف الجنسيات يتم تقسيمهم على أربع مجموعات، يصعد أول وثاني كل مجموعة، ليتم اللعب بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للمباراة النهائية، وفق ما صرح به رئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة ورئيس اللجنة المنظمة الأستاذ ديابي غوسو ناصري والذي أشار إلى أن اللجنة عملت على استقطاب خمسة لاعبين من النجوم المميزين في بلادهم للمشاركة مع فرق جاليات بلادهم.

وأوضح ديابي بأن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي ضمن أهداف الرابطة وفي إطار الجهود التي تقوم بها الرابطة في التقارب بين الجاليات بثقافاتهم المختلفة لبث روح التآخي والترابط فيما بينهم وإدخال البهجة والسرور على أبناء الجاليات المقيمة.

وقدم ديابي شكره لمستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة على موافقته على إقامة فعاليات البطولة ولمكتب الهيئة العامة للرياضة على إشرافهم عليها مبيناً أن هذا الأمر ليس بمستغرب علي مملكة الإنسانية في احتضان مثل هذه الفعاليات لأنها مملكة للحب والإخاء.