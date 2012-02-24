النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية الطائف": برنامجان عن السلامة في موقع العمل

استفاد منهما 45 متدرباً خلال أسبوعين

نفذت وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية التقنية بالطائف برنامجين عن السلامة في موقع العمل داخل الكلية للفترتين الصباحية والمسائية.

وصرح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم أن البرنامجين استفاد منهما 45 متدرباً خلال أسبوعين للمتدربين داخل الكلية في الفترتين الصباحية والمسائية مشيداً بجهود الزملاء بوحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية والتي تهدف إلى حماية المتدربين من مخاطر العمل ووضع الإجراءات للسلامة لمنع الخطر.

وأوضح رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية المهندس محمد عسيري أن البرنامج الأول اشتمل على معرفة المخاطر في بيئة العمل وتحديد وتحليل الخطر ووضع الإجراءات للسلامة وحماية المتدربين من المخاطر, فيما تم تنفيذ البرنامج الثاني بإشراف الدكتور حمدي سليم حيث تم التعريف بفيروس كورونا المستجد (cofid19)وتثقيف المتدربين بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا المستجد .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية الطائف": برنامجان عن السلامة في موقع العمل
سبق

نفذت وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية التقنية بالطائف برنامجين عن السلامة في موقع العمل داخل الكلية للفترتين الصباحية والمسائية.

وصرح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم أن البرنامجين استفاد منهما 45 متدرباً خلال أسبوعين للمتدربين داخل الكلية في الفترتين الصباحية والمسائية مشيداً بجهود الزملاء بوحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية والتي تهدف إلى حماية المتدربين من مخاطر العمل ووضع الإجراءات للسلامة لمنع الخطر.

وأوضح رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية المهندس محمد عسيري أن البرنامج الأول اشتمل على معرفة المخاطر في بيئة العمل وتحديد وتحليل الخطر ووضع الإجراءات للسلامة وحماية المتدربين من المخاطر, فيما تم تنفيذ البرنامج الثاني بإشراف الدكتور حمدي سليم حيث تم التعريف بفيروس كورونا المستجد (cofid19)وتثقيف المتدربين بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا المستجد .

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:10 PM

"تقنية الطائف": برنامجان عن السلامة في موقع العمل

استفاد منهما 45 متدرباً خلال أسبوعين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
48

نفذت وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية التقنية بالطائف برنامجين عن السلامة في موقع العمل داخل الكلية للفترتين الصباحية والمسائية.

وصرح عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم أن البرنامجين استفاد منهما 45 متدرباً خلال أسبوعين للمتدربين داخل الكلية في الفترتين الصباحية والمسائية مشيداً بجهود الزملاء بوحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية والتي تهدف إلى حماية المتدربين من مخاطر العمل ووضع الإجراءات للسلامة لمنع الخطر.

وأوضح رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية المهندس محمد عسيري أن البرنامج الأول اشتمل على معرفة المخاطر في بيئة العمل وتحديد وتحليل الخطر ووضع الإجراءات للسلامة وحماية المتدربين من المخاطر, فيما تم تنفيذ البرنامج الثاني بإشراف الدكتور حمدي سليم حيث تم التعريف بفيروس كورونا المستجد (cofid19)وتثقيف المتدربين بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا المستجد .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,408
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,767

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة