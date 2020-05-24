شاهد.. أمانة الطائف تُحيي العيد برفع التكبيرات بالحدائق والميادين

عبر فيديو توثيقي ووسط تقدير من قِبل الأهالي

أحيت أمانة محافظة الطائف شعائر العيد، وذلك من خلال رفع التكبيرات في الطرق والحدائق والمنتزهات، والميادين الرئيسة للمحافظة، وذلك منذُ بدء ليلة العيد أمس، وسط تقدير من قِبل الأهالي والذين استمعوا لها مع باقي التكبيرات التي انطلقت من المصليات والجوامع.

ونشرت الأمانة فيديو، وثّق تلك المواقع ليلة العيد تصويرًا جويًا وأرضيًا، والمواقع الرئيسة كما تبدو في تلك الليلة مع التكبيرات، كان قد جسدها تصويرًا المصور "سيف السفياني".