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"طالبان" تناشد أمريكا وبقية الدول الإبقاء على علاقات دبلوماسية معها

تعلن مجلسًا للوزراء خلال أسبوع

ناشد متحدث باسم حركة طالبان اليوم السبت الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان.

وذكر أن "طالبان" ستعلن مجلس وزراء كاملاً خلال أسبوع، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

وقال المتحدث: "من الصعب توقُّع ما إذا كانت النساء ستكون جزءًا من الحكومة، لكن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار قادة الحركة".

وبيَّن أن "طالبان" عيَّنت حكامًا وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليمًا في أفغانستان.

وأشار إلى أن مطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة لـ"طالبان" قريبًا جدًّا.

وأضاف بأنه من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تناشد أمريكا وبقية الدول الإبقاء على علاقات دبلوماسية معها
سبق

ناشد متحدث باسم حركة طالبان اليوم السبت الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان.

وذكر أن "طالبان" ستعلن مجلس وزراء كاملاً خلال أسبوع، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

وقال المتحدث: "من الصعب توقُّع ما إذا كانت النساء ستكون جزءًا من الحكومة، لكن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار قادة الحركة".

وبيَّن أن "طالبان" عيَّنت حكامًا وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليمًا في أفغانستان.

وأشار إلى أن مطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة لـ"طالبان" قريبًا جدًّا.

وأضاف بأنه من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
08:47 PM

"طالبان" تناشد أمريكا وبقية الدول الإبقاء على علاقات دبلوماسية معها

تعلن مجلسًا للوزراء خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,286

ناشد متحدث باسم حركة طالبان اليوم السبت الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً غربية أخرى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان.

وذكر أن "طالبان" ستعلن مجلس وزراء كاملاً خلال أسبوع، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

وقال المتحدث: "من الصعب توقُّع ما إذا كانت النساء ستكون جزءًا من الحكومة، لكن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار قادة الحركة".

وبيَّن أن "طالبان" عيَّنت حكامًا وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليمًا في أفغانستان.

وأشار إلى أن مطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة لـ"طالبان" قريبًا جدًّا.

وأضاف بأنه من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول.

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