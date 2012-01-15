النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عربة الشبل 2 والأوشكوش والهاوتزر والدبابة الإبرامز.. تعرَّف على معدات القوات البرية

"سبق" زارت الجناح بمهرجان ربيع النعيرية

استثمرت القوات البرية مشاركتها في مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الـ20 المقام حاليًا في محافظة النعيرية، وعرضت عددًا من معداتها وآلياتها العسكرية الثقيلة في ركنها الخاص داخل المهرجان. وضمت قائمة المعدات عربة الشبل2 والأوشكوش ومدفع الهاوتزر، وغيرها.

وقال المشرف على جناح القوات البرية، العميد عشري بن حمد الحماد، لـ"سبق": إن جناح القوات البرية في المهرجان يأتي من منطلق حرص وزارة الدفاع عامة، والقوات البرية خاصة، على المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات المختلفة، ومنها مهرجان النعيرية.

وأوضح العميد الحماد لـ"سبق" أن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها القوات البرية ممثلة بقيادة ووحدات قوة النعيرية في مهرجان ربيع النعيرية.

وأضاف: "حرصنا في المشاركة على عرض بعض المعدات المستخدمة في القوات البرية، مثل بعض الرشاشات، منها الرشاش عيار 50 ملم، والرشاش عيار 7.62 ملم، كما تم عرض بعض المعدات القتالية الثقيلة، وحرصنا على تعريف زوار المهرجان بهذه المعدات، ومنحهم الفرصة لالتقاط الصور معها للذكرى".

وتابع العميد الحماد: "ضمت معروضات الجناح في المهرجان العربة (الشبل 2)، وهي مدرعة خفيفة سعودية الصنع، مزودة بسلاح رشاش عيار 7.62 ملم، ورشاش عيار 50 ملم. كما أن من مميزات العربة أنها دفع رباعي، وهيكلها من الفولاذ، وزجاج وعجلات العربة مقاومة للرصاص".

وواصل يقول: "أيضًا وجود عربة القتال (الأوشكوش)، وهي مدرعة أمريكية الصنع، ومقاومة للكمائن، مزودة برشاش عيار 50 ملم، وقاذف قنابل MK. وكذلك مدفع (الهاوتزر) أمريكي الصنع، المزود بمدفع عيار 155 ملم، ويقذف أنواعًا عدة من الذخائر، ويرمي بشكل مباشر وغير مباشر. وكذلك الدبابة (إبرامز)، وهي مجنزرة، ومزودة بمدفع 120 ملم، ورشاش عيار 50، ورشاش محوري 7.62 ملم، ورشاش المعمر 7.62 ملم، وقنابل دخانية، كما أنها تستطيع المناورة، وتتميز بالسرعة وخفة الحركة، ودقة الرماية، وتوفر حماية للطاقم، مع إمكانية الفحص الذاتي للأعطال".

وختم: "حرصنا على وجود مختصين على هذه المعدات والأسلحة؛ لإعطاء نبذة لزوار المهرجان الذين توافدوا بشكل كبير على الجناح متشوقين لمشاهدة المعدات عن قرب، والتعرف عليها، والتصوير معها".

القوات البرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عربة الشبل 2 والأوشكوش والهاوتزر والدبابة الإبرامز.. تعرَّف على معدات القوات البرية
سبق

استثمرت القوات البرية مشاركتها في مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الـ20 المقام حاليًا في محافظة النعيرية، وعرضت عددًا من معداتها وآلياتها العسكرية الثقيلة في ركنها الخاص داخل المهرجان. وضمت قائمة المعدات عربة الشبل2 والأوشكوش ومدفع الهاوتزر، وغيرها.

وقال المشرف على جناح القوات البرية، العميد عشري بن حمد الحماد، لـ"سبق": إن جناح القوات البرية في المهرجان يأتي من منطلق حرص وزارة الدفاع عامة، والقوات البرية خاصة، على المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات المختلفة، ومنها مهرجان النعيرية.

وأوضح العميد الحماد لـ"سبق" أن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها القوات البرية ممثلة بقيادة ووحدات قوة النعيرية في مهرجان ربيع النعيرية.

وأضاف: "حرصنا في المشاركة على عرض بعض المعدات المستخدمة في القوات البرية، مثل بعض الرشاشات، منها الرشاش عيار 50 ملم، والرشاش عيار 7.62 ملم، كما تم عرض بعض المعدات القتالية الثقيلة، وحرصنا على تعريف زوار المهرجان بهذه المعدات، ومنحهم الفرصة لالتقاط الصور معها للذكرى".

وتابع العميد الحماد: "ضمت معروضات الجناح في المهرجان العربة (الشبل 2)، وهي مدرعة خفيفة سعودية الصنع، مزودة بسلاح رشاش عيار 7.62 ملم، ورشاش عيار 50 ملم. كما أن من مميزات العربة أنها دفع رباعي، وهيكلها من الفولاذ، وزجاج وعجلات العربة مقاومة للرصاص".

وواصل يقول: "أيضًا وجود عربة القتال (الأوشكوش)، وهي مدرعة أمريكية الصنع، ومقاومة للكمائن، مزودة برشاش عيار 50 ملم، وقاذف قنابل MK. وكذلك مدفع (الهاوتزر) أمريكي الصنع، المزود بمدفع عيار 155 ملم، ويقذف أنواعًا عدة من الذخائر، ويرمي بشكل مباشر وغير مباشر. وكذلك الدبابة (إبرامز)، وهي مجنزرة، ومزودة بمدفع 120 ملم، ورشاش عيار 50، ورشاش محوري 7.62 ملم، ورشاش المعمر 7.62 ملم، وقنابل دخانية، كما أنها تستطيع المناورة، وتتميز بالسرعة وخفة الحركة، ودقة الرماية، وتوفر حماية للطاقم، مع إمكانية الفحص الذاتي للأعطال".

وختم: "حرصنا على وجود مختصين على هذه المعدات والأسلحة؛ لإعطاء نبذة لزوار المهرجان الذين توافدوا بشكل كبير على الجناح متشوقين لمشاهدة المعدات عن قرب، والتعرف عليها، والتصوير معها".

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
12:50 AM
اخر تعديل
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
05:22 AM

عربة الشبل 2 والأوشكوش والهاوتزر والدبابة الإبرامز.. تعرَّف على معدات القوات البرية

"سبق" زارت الجناح بمهرجان ربيع النعيرية

A A A
حامد العلي - الرياض
3
4,945

استثمرت القوات البرية مشاركتها في مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الـ20 المقام حاليًا في محافظة النعيرية، وعرضت عددًا من معداتها وآلياتها العسكرية الثقيلة في ركنها الخاص داخل المهرجان. وضمت قائمة المعدات عربة الشبل2 والأوشكوش ومدفع الهاوتزر، وغيرها.

وقال المشرف على جناح القوات البرية، العميد عشري بن حمد الحماد، لـ"سبق": إن جناح القوات البرية في المهرجان يأتي من منطلق حرص وزارة الدفاع عامة، والقوات البرية خاصة، على المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات المختلفة، ومنها مهرجان النعيرية.

وأوضح العميد الحماد لـ"سبق" أن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها القوات البرية ممثلة بقيادة ووحدات قوة النعيرية في مهرجان ربيع النعيرية.

وأضاف: "حرصنا في المشاركة على عرض بعض المعدات المستخدمة في القوات البرية، مثل بعض الرشاشات، منها الرشاش عيار 50 ملم، والرشاش عيار 7.62 ملم، كما تم عرض بعض المعدات القتالية الثقيلة، وحرصنا على تعريف زوار المهرجان بهذه المعدات، ومنحهم الفرصة لالتقاط الصور معها للذكرى".

وتابع العميد الحماد: "ضمت معروضات الجناح في المهرجان العربة (الشبل 2)، وهي مدرعة خفيفة سعودية الصنع، مزودة بسلاح رشاش عيار 7.62 ملم، ورشاش عيار 50 ملم. كما أن من مميزات العربة أنها دفع رباعي، وهيكلها من الفولاذ، وزجاج وعجلات العربة مقاومة للرصاص".

وواصل يقول: "أيضًا وجود عربة القتال (الأوشكوش)، وهي مدرعة أمريكية الصنع، ومقاومة للكمائن، مزودة برشاش عيار 50 ملم، وقاذف قنابل MK. وكذلك مدفع (الهاوتزر) أمريكي الصنع، المزود بمدفع عيار 155 ملم، ويقذف أنواعًا عدة من الذخائر، ويرمي بشكل مباشر وغير مباشر. وكذلك الدبابة (إبرامز)، وهي مجنزرة، ومزودة بمدفع 120 ملم، ورشاش عيار 50، ورشاش محوري 7.62 ملم، ورشاش المعمر 7.62 ملم، وقنابل دخانية، كما أنها تستطيع المناورة، وتتميز بالسرعة وخفة الحركة، ودقة الرماية، وتوفر حماية للطاقم، مع إمكانية الفحص الذاتي للأعطال".

وختم: "حرصنا على وجود مختصين على هذه المعدات والأسلحة؛ لإعطاء نبذة لزوار المهرجان الذين توافدوا بشكل كبير على الجناح متشوقين لمشاهدة المعدات عن قرب، والتعرف عليها، والتصوير معها".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة