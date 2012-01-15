عربة الشبل 2 والأوشكوش والهاوتزر والدبابة الإبرامز.. تعرَّف على معدات القوات البرية

"سبق" زارت الجناح بمهرجان ربيع النعيرية

استثمرت القوات البرية مشاركتها في مهرجان ربيع النعيرية في نسخته الـ20 المقام حاليًا في محافظة النعيرية، وعرضت عددًا من معداتها وآلياتها العسكرية الثقيلة في ركنها الخاص داخل المهرجان. وضمت قائمة المعدات عربة الشبل2 والأوشكوش ومدفع الهاوتزر، وغيرها.



وقال المشرف على جناح القوات البرية، العميد عشري بن حمد الحماد، لـ"سبق": إن جناح القوات البرية في المهرجان يأتي من منطلق حرص وزارة الدفاع عامة، والقوات البرية خاصة، على المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات المختلفة، ومنها مهرجان النعيرية.



وأوضح العميد الحماد لـ"سبق" أن هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها القوات البرية ممثلة بقيادة ووحدات قوة النعيرية في مهرجان ربيع النعيرية.



وأضاف: "حرصنا في المشاركة على عرض بعض المعدات المستخدمة في القوات البرية، مثل بعض الرشاشات، منها الرشاش عيار 50 ملم، والرشاش عيار 7.62 ملم، كما تم عرض بعض المعدات القتالية الثقيلة، وحرصنا على تعريف زوار المهرجان بهذه المعدات، ومنحهم الفرصة لالتقاط الصور معها للذكرى".



وتابع العميد الحماد: "ضمت معروضات الجناح في المهرجان العربة (الشبل 2)، وهي مدرعة خفيفة سعودية الصنع، مزودة بسلاح رشاش عيار 7.62 ملم، ورشاش عيار 50 ملم. كما أن من مميزات العربة أنها دفع رباعي، وهيكلها من الفولاذ، وزجاج وعجلات العربة مقاومة للرصاص".



وواصل يقول: "أيضًا وجود عربة القتال (الأوشكوش)، وهي مدرعة أمريكية الصنع، ومقاومة للكمائن، مزودة برشاش عيار 50 ملم، وقاذف قنابل MK. وكذلك مدفع (الهاوتزر) أمريكي الصنع، المزود بمدفع عيار 155 ملم، ويقذف أنواعًا عدة من الذخائر، ويرمي بشكل مباشر وغير مباشر. وكذلك الدبابة (إبرامز)، وهي مجنزرة، ومزودة بمدفع 120 ملم، ورشاش عيار 50، ورشاش محوري 7.62 ملم، ورشاش المعمر 7.62 ملم، وقنابل دخانية، كما أنها تستطيع المناورة، وتتميز بالسرعة وخفة الحركة، ودقة الرماية، وتوفر حماية للطاقم، مع إمكانية الفحص الذاتي للأعطال".



وختم: "حرصنا على وجود مختصين على هذه المعدات والأسلحة؛ لإعطاء نبذة لزوار المهرجان الذين توافدوا بشكل كبير على الجناح متشوقين لمشاهدة المعدات عن قرب، والتعرف عليها، والتصوير معها".