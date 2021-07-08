إغلاق استراحة شعبية حولها مخالفون مكاناً لتربية الدواجن وبيعها بالطائف

في بيئةٍ تفتقر للاشتراطات الصحية

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات" وعن طريق بلدية شمال الفرعية، عن استراحة شعبية في أواله، شرقي المحافظة، حولها عمالة مُخالفون مكاناً لتربية الدواجن وبيعها في بيئةٍ تفتقر للاشتراطات الصحية.



وتمكن مراقبو البلدية من دخول الاستراحة وإتمام عملية الضبط، حيث كانت تحتوي أعداداً كبيرة من الدواجن، كما شهدوا من يفد عليها بقصد الشراء في ظل مواصلة العمالة على تلك المخالفة للأنظمة، حيث يُخصصون مكاناً للذبح.



وعلى الفور أغلقت بلدية شمال الفرعية بالطائف الموقع بإشراف من رئيسها المكلف، بانتظار فرض العقوبات النظامية حيال المُخالفة.