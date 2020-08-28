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إنهاء معاناة "عشرينية" مع ورم ضخم في الكبد بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

عملية نوعية ومتقدمة عند طريق المنظار الجراحي بشكل كامل دون الحاجة إلى الشق التقليدي

في إنجاز طبي جديد لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، نجح فريق جراحات الأورام والكبد والبنكرياس بالمستشفى، في إجراء عملية نوعية ومتقدمة لاستئصال ورم ضخم بالفص الأيمن من الكبد، عند طريق المنظار الجراحي بشكل كامل دون الحاجة إلى الشق الجراحي التقليدي.

وكانت المريضة التي تبلغ من العمر عشرين عاماً، قد جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من أعراض أهمها آلام مستمرة بالبطن، وإعياء شديد وخمول شامل للجسم، وخضعت للفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة كافة، وبيّنت صور الأشعة وجود ورم كبير بالفص الأيمن من الكبد، يبلغ حجمه نحو "15 سم"، حيث تقرر إجراء عملية استئصال الورم بالمنظار الجراحي.

وخضعت المريضة لعملية متقدمة تمّ فيها استئصال الورم بشكلٍ كامل ودقيق بالمنظار الجراحي، وبفضل الله وتوفيقه حققت العملية التي استغرقت نحو خمس ساعات متواصلة نجاحاً كاملاً، وتمّت إفاقة المريضة داخل غرفة العمليات مباشرة، مع عدم حاجتها إلى نقل دم طوال فترة العملية.

من جانبه، وصف د. سعد الشهراني؛ المدير الطبي المساعد بالمستشفى، العملية بأنها خطيرة؛ نظراً لضخامة حجم الورم وموضعه، حيث كان بالفص الأيمن من الكبد.

وأضاف د. الشهراني؛ أن المريضة بقيت منوّمة بالمستشفى لمدة "5" أيام قيد العناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالتها الصحية خلال تلك الفترة باطراد إلى أن غادرت لمنزلها بصحة جيدة ودون أي مضاعفات.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر يضم وحدة متخصّصة في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، مجهّزة بأعلى التقنيات ويشرف عليها فريق جراحي من ذوي الخبرة والاختصاص للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.

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إنهاء معاناة "عشرينية" مع ورم ضخم في الكبد بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر
سبق

في إنجاز طبي جديد لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، نجح فريق جراحات الأورام والكبد والبنكرياس بالمستشفى، في إجراء عملية نوعية ومتقدمة لاستئصال ورم ضخم بالفص الأيمن من الكبد، عند طريق المنظار الجراحي بشكل كامل دون الحاجة إلى الشق الجراحي التقليدي.

وكانت المريضة التي تبلغ من العمر عشرين عاماً، قد جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من أعراض أهمها آلام مستمرة بالبطن، وإعياء شديد وخمول شامل للجسم، وخضعت للفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة كافة، وبيّنت صور الأشعة وجود ورم كبير بالفص الأيمن من الكبد، يبلغ حجمه نحو "15 سم"، حيث تقرر إجراء عملية استئصال الورم بالمنظار الجراحي.

وخضعت المريضة لعملية متقدمة تمّ فيها استئصال الورم بشكلٍ كامل ودقيق بالمنظار الجراحي، وبفضل الله وتوفيقه حققت العملية التي استغرقت نحو خمس ساعات متواصلة نجاحاً كاملاً، وتمّت إفاقة المريضة داخل غرفة العمليات مباشرة، مع عدم حاجتها إلى نقل دم طوال فترة العملية.

من جانبه، وصف د. سعد الشهراني؛ المدير الطبي المساعد بالمستشفى، العملية بأنها خطيرة؛ نظراً لضخامة حجم الورم وموضعه، حيث كان بالفص الأيمن من الكبد.

وأضاف د. الشهراني؛ أن المريضة بقيت منوّمة بالمستشفى لمدة "5" أيام قيد العناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالتها الصحية خلال تلك الفترة باطراد إلى أن غادرت لمنزلها بصحة جيدة ودون أي مضاعفات.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر يضم وحدة متخصّصة في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، مجهّزة بأعلى التقنيات ويشرف عليها فريق جراحي من ذوي الخبرة والاختصاص للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
10:27 AM

إنهاء معاناة "عشرينية" مع ورم ضخم في الكبد بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

عملية نوعية ومتقدمة عند طريق المنظار الجراحي بشكل كامل دون الحاجة إلى الشق التقليدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إنجاز طبي جديد لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، نجح فريق جراحات الأورام والكبد والبنكرياس بالمستشفى، في إجراء عملية نوعية ومتقدمة لاستئصال ورم ضخم بالفص الأيمن من الكبد، عند طريق المنظار الجراحي بشكل كامل دون الحاجة إلى الشق الجراحي التقليدي.

وكانت المريضة التي تبلغ من العمر عشرين عاماً، قد جاءت إلى المستشفى وهي تشتكي من أعراض أهمها آلام مستمرة بالبطن، وإعياء شديد وخمول شامل للجسم، وخضعت للفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة كافة، وبيّنت صور الأشعة وجود ورم كبير بالفص الأيمن من الكبد، يبلغ حجمه نحو "15 سم"، حيث تقرر إجراء عملية استئصال الورم بالمنظار الجراحي.

وخضعت المريضة لعملية متقدمة تمّ فيها استئصال الورم بشكلٍ كامل ودقيق بالمنظار الجراحي، وبفضل الله وتوفيقه حققت العملية التي استغرقت نحو خمس ساعات متواصلة نجاحاً كاملاً، وتمّت إفاقة المريضة داخل غرفة العمليات مباشرة، مع عدم حاجتها إلى نقل دم طوال فترة العملية.

من جانبه، وصف د. سعد الشهراني؛ المدير الطبي المساعد بالمستشفى، العملية بأنها خطيرة؛ نظراً لضخامة حجم الورم وموضعه، حيث كان بالفص الأيمن من الكبد.

وأضاف د. الشهراني؛ أن المريضة بقيت منوّمة بالمستشفى لمدة "5" أيام قيد العناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالتها الصحية خلال تلك الفترة باطراد إلى أن غادرت لمنزلها بصحة جيدة ودون أي مضاعفات.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر يضم وحدة متخصّصة في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، مجهّزة بأعلى التقنيات ويشرف عليها فريق جراحي من ذوي الخبرة والاختصاص للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.

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