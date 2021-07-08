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تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك"

يهدف لرفع مستوى التواصل بين الجهات ورفع كفاءة آلية التشغيل

أطلقت شركة كدانة المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدّسة "مالك"، وهو مركز اتصال موحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر، وربطها مباشرة بالجهات المعنية؛ لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة آلية التشغيل، وقياس أداء الأصول، وإدارة عمليات أصول شركة كدانة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع معالجة البلاغات وإغلاقها في وقت قياسي.

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تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك"
سبق

أطلقت شركة كدانة المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدّسة "مالك"، وهو مركز اتصال موحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر، وربطها مباشرة بالجهات المعنية؛ لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة آلية التشغيل، وقياس أداء الأصول، وإدارة عمليات أصول شركة كدانة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع معالجة البلاغات وإغلاقها في وقت قياسي.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:31 PM

تعرّف على مهام مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدسة "مالك"

يهدف لرفع مستوى التواصل بين الجهات ورفع كفاءة آلية التشغيل

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
735

أطلقت شركة كدانة المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ مركز العمليات والمراقبة في المشاعر المقدّسة "مالك"، وهو مركز اتصال موحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة وتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر، وربطها مباشرة بالجهات المعنية؛ لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة آلية التشغيل، وقياس أداء الأصول، وإدارة عمليات أصول شركة كدانة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع معالجة البلاغات وإغلاقها في وقت قياسي.

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