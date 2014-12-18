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"الجزائر" تُتوَّج بلقب كأس العرب بهدفَيْن في مرمى "تونس"

في نهائي ماراثوني امتد إلى 120 دقيقة

تُوِّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا" قطر2021؛ وذلك عقب الفوز على شقيقه المنتخب التونسي في مباراة النهائي التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدفَيْن نظيفَيْن، سجلهما اللاعب أمير سعيود محترف الطائي في الدقيقة الـ99، واللاعب ياسين إبراهيمي في الدقيقة الـ125 من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَّيْن.

وسجل سعيود هدف الجزائريين في الشوط الإضافي الأول، وياسين ابراهيم الهدف الثاني في آخر ثواني الوقت الإضافي الثاني، بعدما انتهى الشوطان الأصليان بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيجني اتحاد الكرة الجزائري مبلغ 5 ملايين دولار، تُمنح لصاحب المركز الأول، بخلاف المكافآت الأخرى، مثل التأهل لنصف النهائي والنهائي، فيما سيربح الاتحاد التونسي مبلغ 3 ملايين دولار للمركز الثاني.

كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الجزائر" تُتوَّج بلقب كأس العرب بهدفَيْن في مرمى "تونس"
سبق

تُوِّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا" قطر2021؛ وذلك عقب الفوز على شقيقه المنتخب التونسي في مباراة النهائي التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدفَيْن نظيفَيْن، سجلهما اللاعب أمير سعيود محترف الطائي في الدقيقة الـ99، واللاعب ياسين إبراهيمي في الدقيقة الـ125 من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَّيْن.

وسجل سعيود هدف الجزائريين في الشوط الإضافي الأول، وياسين ابراهيم الهدف الثاني في آخر ثواني الوقت الإضافي الثاني، بعدما انتهى الشوطان الأصليان بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيجني اتحاد الكرة الجزائري مبلغ 5 ملايين دولار، تُمنح لصاحب المركز الأول، بخلاف المكافآت الأخرى، مثل التأهل لنصف النهائي والنهائي، فيما سيربح الاتحاد التونسي مبلغ 3 ملايين دولار للمركز الثاني.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
09:02 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
11:31 PM

"الجزائر" تُتوَّج بلقب كأس العرب بهدفَيْن في مرمى "تونس"

في نهائي ماراثوني امتد إلى 120 دقيقة

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,469

تُوِّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم "فيفا" قطر2021؛ وذلك عقب الفوز على شقيقه المنتخب التونسي في مباراة النهائي التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بهدفَيْن نظيفَيْن، سجلهما اللاعب أمير سعيود محترف الطائي في الدقيقة الـ99، واللاعب ياسين إبراهيمي في الدقيقة الـ125 من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَّيْن.

وسجل سعيود هدف الجزائريين في الشوط الإضافي الأول، وياسين ابراهيم الهدف الثاني في آخر ثواني الوقت الإضافي الثاني، بعدما انتهى الشوطان الأصليان بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وسيجني اتحاد الكرة الجزائري مبلغ 5 ملايين دولار، تُمنح لصاحب المركز الأول، بخلاف المكافآت الأخرى، مثل التأهل لنصف النهائي والنهائي، فيما سيربح الاتحاد التونسي مبلغ 3 ملايين دولار للمركز الثاني.

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