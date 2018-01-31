النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير حائل يوجه الجهات الخدمية والأمنية بتشديد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا

دعا لعدم التهاون وتكثيف الحملات الميدانية التوعوية

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، الجهات الخدمية والأمنية بمتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) وعدم التهاون، ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التعليمات والإرشادات، التي تصدر من الجهات المعنية المتعلقة في الزواجات والعزاء وفي المساجد أثناء أداء الصلوات وفي المقابر وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وشدّد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

وأهاب بالجميع ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق "توكلنا" وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير حائل يوجه الجهات الخدمية والأمنية بتشديد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا
سبق

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، الجهات الخدمية والأمنية بمتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) وعدم التهاون، ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التعليمات والإرشادات، التي تصدر من الجهات المعنية المتعلقة في الزواجات والعزاء وفي المساجد أثناء أداء الصلوات وفي المقابر وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وشدّد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

وأهاب بالجميع ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق "توكلنا" وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
06:38 PM

أمير حائل يوجه الجهات الخدمية والأمنية بتشديد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا

دعا لعدم التهاون وتكثيف الحملات الميدانية التوعوية

A A A
خالد السليمي - حائل
0
607

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، الجهات الخدمية والأمنية بمتابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) وعدم التهاون، ورصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التعليمات والإرشادات، التي تصدر من الجهات المعنية المتعلقة في الزواجات والعزاء وفي المساجد أثناء أداء الصلوات وفي المقابر وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وشدّد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.

وأهاب بالجميع ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق "توكلنا" وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,237
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,206
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,100

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة