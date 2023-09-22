أقامت صحة حفر الباطن، خلال احتفالها باليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين، في منتزه الملك سلمان؛ 11 ركنًا توعويًّا وكشفيًّا متنوعًا لـ1147 مستفيدًا. وتضمنت الأركان: العناية بصحة الفم والأسنان، والرعاية المنزلية، والسكري، والصحة المدرسية، والعلاج الطبيعي، وصحة العين، والإسعافات الأولية، والربو، والتغذية السليمة، وصحة المرأة والطفل، والتبرع بالدم الذي استقبل 48 متبرعًا بعد تجهيز العربة المتخصصة بالتبرع بالدم. كما تزيّنت مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات حفر الباطن، باللون الأخضر وصور القيادة وأعلام الوطن في أسوارها الخارجية وفي داخلها، والتي تعزز مفهوم وقيمة الانتماء لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة، أعزها الله.

"صحة" حفر الباطن تنظّم 11 ركنًا توعويًّا ضمن احتفالها باليوم الوطني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-22 أقامت صحة حفر الباطن، خلال احتفالها باليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين، في منتزه الملك سلمان؛ 11 ركنًا توعويًّا وكشفيًّا متنوعًا لـ1147 مستفيدًا.



وتضمنت الأركان: العناية بصحة الفم والأسنان، والرعاية المنزلية، والسكري، والصحة المدرسية، والعلاج الطبيعي، وصحة العين، والإسعافات الأولية، والربو، والتغذية السليمة، وصحة المرأة والطفل، والتبرع بالدم الذي استقبل 48 متبرعًا بعد تجهيز العربة المتخصصة بالتبرع بالدم.



كما تزيّنت مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات حفر الباطن، باللون الأخضر وصور القيادة وأعلام الوطن في أسوارها الخارجية وفي داخلها، والتي تعزز مفهوم وقيمة الانتماء لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة، أعزها الله.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 05:56 PM

"صحة" حفر الباطن تنظّم 11 ركنًا توعويًّا ضمن احتفالها باليوم الوطني تضمّنت العناية بصحة الفم والأسنان والرعاية المنزلية





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أقامت صحة حفر الباطن، خلال احتفالها باليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين، في منتزه الملك سلمان؛ 11 ركنًا توعويًّا وكشفيًّا متنوعًا لـ1147 مستفيدًا.



وتضمنت الأركان: العناية بصحة الفم والأسنان، والرعاية المنزلية، والسكري، والصحة المدرسية، والعلاج الطبيعي، وصحة العين، والإسعافات الأولية، والربو، والتغذية السليمة، وصحة المرأة والطفل، والتبرع بالدم الذي استقبل 48 متبرعًا بعد تجهيز العربة المتخصصة بالتبرع بالدم.



كما تزيّنت مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات حفر الباطن، باللون الأخضر وصور القيادة وأعلام الوطن في أسوارها الخارجية وفي داخلها، والتي تعزز مفهوم وقيمة الانتماء لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة، أعزها الله.