"صحة" حفر الباطن تنظّم 11 ركنًا توعويًّا ضمن احتفالها باليوم الوطني

كما تزيّنت مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات حفر الباطن، باللون الأخضر وصور القيادة وأعلام الوطن في أسوارها الخارجية وفي داخلها، والتي تعزز مفهوم وقيمة الانتماء لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة، أعزها الله.
كما تزيّنت مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات حفر الباطن، باللون الأخضر وصور القيادة وأعلام الوطن في أسوارها الخارجية وفي داخلها، والتي تعزز مفهوم وقيمة الانتماء لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة، أعزها الله.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
05:56 PM
"صحة" حفر الباطن تنظّم 11 ركنًا توعويًّا ضمن احتفالها باليوم الوطني
كما تزيّنت مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات حفر الباطن، باللون الأخضر وصور القيادة وأعلام الوطن في أسوارها الخارجية وفي داخلها، والتي تعزز مفهوم وقيمة الانتماء لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة، أعزها الله.