رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الأرصاد: الحالة تستمر حتى الثالثة عصراً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة نجران اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: ثار، وحبونا، ويدمة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصراً.
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
نجران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة نجران اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: ثار، وحبونا، ويدمة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصراً.
26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
11:22 AM
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الأرصاد: الحالة تستمر حتى الثالثة عصراً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة نجران اليوم، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات: ثار، وحبونا، ويدمة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثالثة عصراً.