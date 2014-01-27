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قضية الـ 67 ملياراً تتفاعل.. "أرامكو": "ورثة القرقني" تقدّموا باستئناف على رفض دعواهم

الشركة تلقت إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية.. مدفوعات إيجار يزعم المدّعون استحقاقها

كشفت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن آخر التطورات للدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني؛ موضحة في بيان اليوم، عبر موقع "تداول"، أن الورثة تقدموا باستئناف للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

تفصيلاً، قال بيان أرامكو صباح اليوم: إشارة إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتاريخ 7-4-1442هـ (الموافق 22-11-2020م) بشأن صدور حكم قضائي ابتدائي لمصلحة أرامكو السعودية برفض الدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، تود أرامكو السعودية أن تعلن تلقيها إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس في تاريخ 8-6-1442هـ (الموافق 21-1-2021م) باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني؛ للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

وأشارت أرامكو السعودية، في إعلانها السابق، إلى أنها ترى أن موقِفها قوي؛ ما يعزّز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وكانت أرامكو قد أوضحت، في وقت سابق، أن القضية تتعلق بمطالبة المدّعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال)، وبيّنت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدّعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
قضية الـ 67 ملياراً تتفاعل.. "أرامكو": "ورثة القرقني" تقدّموا باستئناف على رفض دعواهم
سبق

كشفت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن آخر التطورات للدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني؛ موضحة في بيان اليوم، عبر موقع "تداول"، أن الورثة تقدموا باستئناف للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

تفصيلاً، قال بيان أرامكو صباح اليوم: إشارة إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتاريخ 7-4-1442هـ (الموافق 22-11-2020م) بشأن صدور حكم قضائي ابتدائي لمصلحة أرامكو السعودية برفض الدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، تود أرامكو السعودية أن تعلن تلقيها إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس في تاريخ 8-6-1442هـ (الموافق 21-1-2021م) باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني؛ للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

وأشارت أرامكو السعودية، في إعلانها السابق، إلى أنها ترى أن موقِفها قوي؛ ما يعزّز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وكانت أرامكو قد أوضحت، في وقت سابق، أن القضية تتعلق بمطالبة المدّعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال)، وبيّنت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدّعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
09:21 AM
اخر تعديل
27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
10:15 AM

قضية الـ 67 ملياراً تتفاعل.. "أرامكو": "ورثة القرقني" تقدّموا باستئناف على رفض دعواهم

الشركة تلقت إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية.. مدفوعات إيجار يزعم المدّعون استحقاقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن آخر التطورات للدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني؛ موضحة في بيان اليوم، عبر موقع "تداول"، أن الورثة تقدموا باستئناف للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

تفصيلاً، قال بيان أرامكو صباح اليوم: إشارة إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتاريخ 7-4-1442هـ (الموافق 22-11-2020م) بشأن صدور حكم قضائي ابتدائي لمصلحة أرامكو السعودية برفض الدعوى المقدمة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، تود أرامكو السعودية أن تعلن تلقيها إشعاراً من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس في تاريخ 8-6-1442هـ (الموافق 21-1-2021م) باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني؛ للحكم الصادر برفض الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

وأشارت أرامكو السعودية، في إعلانها السابق، إلى أنها ترى أن موقِفها قوي؛ ما يعزّز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

وكانت أرامكو قد أوضحت، في وقت سابق، أن القضية تتعلق بمطالبة المدّعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال)، وبيّنت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدّعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة.

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