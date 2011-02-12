زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل مقاطعة بابوا غينيا

ضرب زلزالٌ بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قُبالة سواحل مقاطعة بابوا غينيا الجديدة، حسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأفاد المركز عبر موقعه الإلكتروني، بأن الزلزال وقع في المنطقة القريبة من ساحل غينيا الجديدة، عند الساعة 7:14 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلو مترات شرقي جايابورا، إندونيسيا التي يقطن فيها 134000 نسمة.