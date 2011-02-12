زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل مقاطعة بابوا غينيا
ضرب زلزالٌ بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قُبالة سواحل مقاطعة بابوا غينيا الجديدة، حسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
وأفاد المركز عبر موقعه الإلكتروني، بأن الزلزال وقع في المنطقة القريبة من ساحل غينيا الجديدة، عند الساعة 7:14 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلو مترات شرقي جايابورا، إندونيسيا التي يقطن فيها 134000 نسمة.
زلزال
سواحل مقاطعة بابوا
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل مقاطعة بابوا غينيا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-11
ضرب زلزالٌ بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قُبالة سواحل مقاطعة بابوا غينيا الجديدة، حسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
وأفاد المركز عبر موقعه الإلكتروني، بأن الزلزال وقع في المنطقة القريبة من ساحل غينيا الجديدة، عند الساعة 7:14 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلو مترات شرقي جايابورا، إندونيسيا التي يقطن فيها 134000 نسمة.
11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:28 PM
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل مقاطعة بابوا غينيا
ضرب زلزالٌ بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قُبالة سواحل مقاطعة بابوا غينيا الجديدة، حسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
وأفاد المركز عبر موقعه الإلكتروني، بأن الزلزال وقع في المنطقة القريبة من ساحل غينيا الجديدة، عند الساعة 7:14 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلو مترات شرقي جايابورا، إندونيسيا التي يقطن فيها 134000 نسمة.