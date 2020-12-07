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"السديس" يشيد بجهود رجال الأمن في خدمة الحرمين الشريفين والعمل التطوعي

قال: جهودهم منظورة ومشكورة ودورهم بارز فهم صمام أمان في اتخاذ تدابير السلامة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بالدور الذي يقوم به رجال الأمن بالحرمين الشريفين والعمل التطوعي، وذلك خلال لقاء معاليه بهم في ندوة العمل التطوعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي أقيمت تزامناً مع "اليوم العالمي للتطوع".

وقال: إن جهود رجال الأمن منظورة ومشكورة ودورهم بارز في خدمة الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما، فهم صمام أمان بعد الله -عزّ وجلّ- في اتخاذ تدابير السلامة والوقاية من المخاطر، إضافة إلى إسهامهم في نشر الوعي التثقيفي في مجال السلامة، وكذلك دورهم في العمل التطوعي.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لأهمية التعاون بين الرئاسة ورجال الأمن، موضحاً أن الرئاسة ترحب بكل تعاون مشترك بنّاء وهادف يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وقاصديهما.

واختتم بالتضرع إلى الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في جهود رجال الأمن ومَن يقومون بالعمل التطوعي مرضاة لوجه الله -جلّ وعلا- وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة العميد علي بن عبدالله القرني، ونائب شرطة العاصمة المقدّسة العميد نواف القرشي، ومدير شعبة الحماية المدنية المقدم محمد أبو ركبة، وعدد من منسوبي الجهات الأمنية.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يشيد بجهود رجال الأمن في خدمة الحرمين الشريفين والعمل التطوعي
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بالدور الذي يقوم به رجال الأمن بالحرمين الشريفين والعمل التطوعي، وذلك خلال لقاء معاليه بهم في ندوة العمل التطوعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي أقيمت تزامناً مع "اليوم العالمي للتطوع".

وقال: إن جهود رجال الأمن منظورة ومشكورة ودورهم بارز في خدمة الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما، فهم صمام أمان بعد الله -عزّ وجلّ- في اتخاذ تدابير السلامة والوقاية من المخاطر، إضافة إلى إسهامهم في نشر الوعي التثقيفي في مجال السلامة، وكذلك دورهم في العمل التطوعي.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لأهمية التعاون بين الرئاسة ورجال الأمن، موضحاً أن الرئاسة ترحب بكل تعاون مشترك بنّاء وهادف يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وقاصديهما.

واختتم بالتضرع إلى الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في جهود رجال الأمن ومَن يقومون بالعمل التطوعي مرضاة لوجه الله -جلّ وعلا- وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة العميد علي بن عبدالله القرني، ونائب شرطة العاصمة المقدّسة العميد نواف القرشي، ومدير شعبة الحماية المدنية المقدم محمد أبو ركبة، وعدد من منسوبي الجهات الأمنية.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:45 AM

"السديس" يشيد بجهود رجال الأمن في خدمة الحرمين الشريفين والعمل التطوعي

قال: جهودهم منظورة ومشكورة ودورهم بارز فهم صمام أمان في اتخاذ تدابير السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بالدور الذي يقوم به رجال الأمن بالحرمين الشريفين والعمل التطوعي، وذلك خلال لقاء معاليه بهم في ندوة العمل التطوعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي أقيمت تزامناً مع "اليوم العالمي للتطوع".

وقال: إن جهود رجال الأمن منظورة ومشكورة ودورهم بارز في خدمة الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما، فهم صمام أمان بعد الله -عزّ وجلّ- في اتخاذ تدابير السلامة والوقاية من المخاطر، إضافة إلى إسهامهم في نشر الوعي التثقيفي في مجال السلامة، وكذلك دورهم في العمل التطوعي.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لأهمية التعاون بين الرئاسة ورجال الأمن، موضحاً أن الرئاسة ترحب بكل تعاون مشترك بنّاء وهادف يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وقاصديهما.

واختتم بالتضرع إلى الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في جهود رجال الأمن ومَن يقومون بالعمل التطوعي مرضاة لوجه الله -جلّ وعلا- وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حضر اللقاء مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة العميد علي بن عبدالله القرني، ونائب شرطة العاصمة المقدّسة العميد نواف القرشي، ومدير شعبة الحماية المدنية المقدم محمد أبو ركبة، وعدد من منسوبي الجهات الأمنية.

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