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هادي يعيّن سفيراً جديداً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك

خلفاً لليماني الذي يشغل حالياً حقيبة "الخارجية" في الحكومة اليمنية

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ قراراً رئاسياً بتعيين السفير عبدالله علي فضل السعدي؛ مندوباً جديداً لبلاده لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وبيّنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن السعدي؛ كان قد عمل سفيراً لليمن في تركيا خلفاً للسفير أحمد عوض بن مبارك؛ السفير اليمني في واشنطن، الذي كان قد صدر قرارٌ بتعيينه في مايو من العام الجاري، إلى جانب وظيفته، مندوباً دائماً لليمن في الأمم المتحدة خلفاً للسفير خالد اليماني الذي يشغل حالياً حقيبة "الخارجية" في الحكومة اليمنية.

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هادي يعيّن سفيراً جديداً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك
سبق

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ قراراً رئاسياً بتعيين السفير عبدالله علي فضل السعدي؛ مندوباً جديداً لبلاده لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وبيّنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن السعدي؛ كان قد عمل سفيراً لليمن في تركيا خلفاً للسفير أحمد عوض بن مبارك؛ السفير اليمني في واشنطن، الذي كان قد صدر قرارٌ بتعيينه في مايو من العام الجاري، إلى جانب وظيفته، مندوباً دائماً لليمن في الأمم المتحدة خلفاً للسفير خالد اليماني الذي يشغل حالياً حقيبة "الخارجية" في الحكومة اليمنية.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
11:35 AM

هادي يعيّن سفيراً جديداً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك

خلفاً لليماني الذي يشغل حالياً حقيبة "الخارجية" في الحكومة اليمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ قراراً رئاسياً بتعيين السفير عبدالله علي فضل السعدي؛ مندوباً جديداً لبلاده لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وبيّنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن السعدي؛ كان قد عمل سفيراً لليمن في تركيا خلفاً للسفير أحمد عوض بن مبارك؛ السفير اليمني في واشنطن، الذي كان قد صدر قرارٌ بتعيينه في مايو من العام الجاري، إلى جانب وظيفته، مندوباً دائماً لليمن في الأمم المتحدة خلفاً للسفير خالد اليماني الذي يشغل حالياً حقيبة "الخارجية" في الحكومة اليمنية.

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