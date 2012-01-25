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مع اقتراب وفيات "كورونا" من الـ100 ألف.. البريطانيون ساخطون على "جونسون"

علماء وسياسيون يرون أنه أبطأ في مكافحة الفيروس

مع اقتراب حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في بريطانيا من 100 ألف، أعرب أقارب القتلى المنكوبون اليوم (الاثنين)، عن غضبهم من تعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن.

وعندما انزلق فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الصين في عام 2019، بصمت عبر بريطانيا في مارس، ذكر "جونسون" في البداية أنه واثق من أنه قد يتم إرساله في حزم في غضون أسابيع، لكن بريطانيا أصبح لديها خامس أسوأ حصيلة رسمية للقتلى في العالم، وأكثر من عدد القتلى المدنيين في الحرب العالمية الثانية وضعف عدد القتلى في حملة القصف الخاطفة 1940-41 ، على الرغم من أن إجمالي عدد السكان كان أقل في ذلك الوقت.

ومع وصول عدد الوفيات في وقت لاحق اليوم إلى 97.939 حالة وفاة؛ تسببت هذه الحصيلة في حزن وغضب لدى البريطانيين.

ويرى بعض العلماء والسياسيين المعارضين، أن "جونسون" تصرف ببطء شديد لوقف انتشار الفيروس، ثم أخطأ في استراتيجية الحكومة وتنفيذ استجابتها.

فيروس كورونا الجديد

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مع اقتراب وفيات "كورونا" من الـ100 ألف.. البريطانيون ساخطون على "جونسون"
سبق

مع اقتراب حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في بريطانيا من 100 ألف، أعرب أقارب القتلى المنكوبون اليوم (الاثنين)، عن غضبهم من تعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن.

وعندما انزلق فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الصين في عام 2019، بصمت عبر بريطانيا في مارس، ذكر "جونسون" في البداية أنه واثق من أنه قد يتم إرساله في حزم في غضون أسابيع، لكن بريطانيا أصبح لديها خامس أسوأ حصيلة رسمية للقتلى في العالم، وأكثر من عدد القتلى المدنيين في الحرب العالمية الثانية وضعف عدد القتلى في حملة القصف الخاطفة 1940-41 ، على الرغم من أن إجمالي عدد السكان كان أقل في ذلك الوقت.

ومع وصول عدد الوفيات في وقت لاحق اليوم إلى 97.939 حالة وفاة؛ تسببت هذه الحصيلة في حزن وغضب لدى البريطانيين.

ويرى بعض العلماء والسياسيين المعارضين، أن "جونسون" تصرف ببطء شديد لوقف انتشار الفيروس، ثم أخطأ في استراتيجية الحكومة وتنفيذ استجابتها.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
06:41 PM

مع اقتراب وفيات "كورونا" من الـ100 ألف.. البريطانيون ساخطون على "جونسون"

علماء وسياسيون يرون أنه أبطأ في مكافحة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مع اقتراب حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في بريطانيا من 100 ألف، أعرب أقارب القتلى المنكوبون اليوم (الاثنين)، عن غضبهم من تعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن.

وعندما انزلق فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الصين في عام 2019، بصمت عبر بريطانيا في مارس، ذكر "جونسون" في البداية أنه واثق من أنه قد يتم إرساله في حزم في غضون أسابيع، لكن بريطانيا أصبح لديها خامس أسوأ حصيلة رسمية للقتلى في العالم، وأكثر من عدد القتلى المدنيين في الحرب العالمية الثانية وضعف عدد القتلى في حملة القصف الخاطفة 1940-41 ، على الرغم من أن إجمالي عدد السكان كان أقل في ذلك الوقت.

ومع وصول عدد الوفيات في وقت لاحق اليوم إلى 97.939 حالة وفاة؛ تسببت هذه الحصيلة في حزن وغضب لدى البريطانيين.

ويرى بعض العلماء والسياسيين المعارضين، أن "جونسون" تصرف ببطء شديد لوقف انتشار الفيروس، ثم أخطأ في استراتيجية الحكومة وتنفيذ استجابتها.

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