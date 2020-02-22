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خذوها على محمل الجد .. المسند يتوقع اضطرابات جوية شبه عنيفة منتصف الأسبوع

جرّاء تحرُّك كتلة هوائية شمالية باردة تُخفض درجة الحرارة مصحوبة برياح عاتية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يعم الاستقرار الجوي في عناصر الطقس معظم المناطق اليوم السبت.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": اليوم 22 فبراير يمثل تقريباً منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول وبقي النصف الثاني.. غداً دخول العقرب الثانية؛ تبلغ حصة الليل نحو 12:32 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:28 ساعة.

وتوقع المسند؛ اضطرابات جوية شبه عنيفة منتصف الأسبوع، تعصف بالمنطقة من جرّاء تحرُّك كتلة هوائية شمالية باردة تُخفض درجة الحرارة، مصحوبة برياح غربية عاتية متوقع أن تثير #الغبار على نطاق واسع يوم الثلاثاء، أهيب بالجميع أخذ التنبيهات على محمل الجد، والتفاصيل في حينها.. هذا والله أعلم.

وأضاف: موجات البرد السريعة لم تنته بعد، وتظل درجة الحرارة في ارتفاع تدريجي حتى يوم الثلاثاء؛ (قد تتقدّم يوم حسب الموقع الجغرافي)، يليها هبوط سريع وكبير من جرّاء مرور كتلة هوائية باردة، ذروتها قد تكون يوم الخميس، والتفاصيل في حينها.. هذا والله أعلم.

حالة الطقس الموسم المطري انخفاض درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خذوها على محمل الجد .. المسند يتوقع اضطرابات جوية شبه عنيفة منتصف الأسبوع
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يعم الاستقرار الجوي في عناصر الطقس معظم المناطق اليوم السبت.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": اليوم 22 فبراير يمثل تقريباً منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول وبقي النصف الثاني.. غداً دخول العقرب الثانية؛ تبلغ حصة الليل نحو 12:32 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:28 ساعة.

وتوقع المسند؛ اضطرابات جوية شبه عنيفة منتصف الأسبوع، تعصف بالمنطقة من جرّاء تحرُّك كتلة هوائية شمالية باردة تُخفض درجة الحرارة، مصحوبة برياح غربية عاتية متوقع أن تثير #الغبار على نطاق واسع يوم الثلاثاء، أهيب بالجميع أخذ التنبيهات على محمل الجد، والتفاصيل في حينها.. هذا والله أعلم.

وأضاف: موجات البرد السريعة لم تنته بعد، وتظل درجة الحرارة في ارتفاع تدريجي حتى يوم الثلاثاء؛ (قد تتقدّم يوم حسب الموقع الجغرافي)، يليها هبوط سريع وكبير من جرّاء مرور كتلة هوائية باردة، ذروتها قد تكون يوم الخميس، والتفاصيل في حينها.. هذا والله أعلم.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
10:34 AM

خذوها على محمل الجد .. المسند يتوقع اضطرابات جوية شبه عنيفة منتصف الأسبوع

جرّاء تحرُّك كتلة هوائية شمالية باردة تُخفض درجة الحرارة مصحوبة برياح عاتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يعم الاستقرار الجوي في عناصر الطقس معظم المناطق اليوم السبت.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": اليوم 22 فبراير يمثل تقريباً منتصف الموسم المطري، ذهب النصف الأول وبقي النصف الثاني.. غداً دخول العقرب الثانية؛ تبلغ حصة الليل نحو 12:32 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:28 ساعة.

وتوقع المسند؛ اضطرابات جوية شبه عنيفة منتصف الأسبوع، تعصف بالمنطقة من جرّاء تحرُّك كتلة هوائية شمالية باردة تُخفض درجة الحرارة، مصحوبة برياح غربية عاتية متوقع أن تثير #الغبار على نطاق واسع يوم الثلاثاء، أهيب بالجميع أخذ التنبيهات على محمل الجد، والتفاصيل في حينها.. هذا والله أعلم.

وأضاف: موجات البرد السريعة لم تنته بعد، وتظل درجة الحرارة في ارتفاع تدريجي حتى يوم الثلاثاء؛ (قد تتقدّم يوم حسب الموقع الجغرافي)، يليها هبوط سريع وكبير من جرّاء مرور كتلة هوائية باردة، ذروتها قد تكون يوم الخميس، والتفاصيل في حينها.. هذا والله أعلم.

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