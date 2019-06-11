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بالصور .. هذه قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" لأجمل الشواطئ في البحر الأحمر والشرق الأوسط

تُعد تحفة ساحرة وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد والشعب المرجانية

اختارت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل الشواطئ بالبحر الأحمر والشرق الأوسط وإفريقيا، واحتلت مدينة دهب المصرية على خليج العقبة المركز الأول في القائمة، وشواطئ مدينة صور اللبنانية، ومدينة دبي، ومدينة صلالة، ومدينة تركية.

وتعد ينبع وشواطئها تحفة شواطئ البحر الأحمر، وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد، إضافة إلى الشواطئ الرملية والشواطئ الخضراء.

وبالنسبة لمدينة دهب المصرية التي تشتهر بقرية الصيد البدوية في شبه جزيرة سيناء، بأجوائها المريحة وبشعابها المرجانية التي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة.

ووفقاً للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.

واشتملت القائمة أيضاً على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا، وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عُمان.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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بالصور .. هذه قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" لأجمل الشواطئ في البحر الأحمر والشرق الأوسط
سبق

اختارت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل الشواطئ بالبحر الأحمر والشرق الأوسط وإفريقيا، واحتلت مدينة دهب المصرية على خليج العقبة المركز الأول في القائمة، وشواطئ مدينة صور اللبنانية، ومدينة دبي، ومدينة صلالة، ومدينة تركية.

وتعد ينبع وشواطئها تحفة شواطئ البحر الأحمر، وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد، إضافة إلى الشواطئ الرملية والشواطئ الخضراء.

وبالنسبة لمدينة دهب المصرية التي تشتهر بقرية الصيد البدوية في شبه جزيرة سيناء، بأجوائها المريحة وبشعابها المرجانية التي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة.

ووفقاً للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.

واشتملت القائمة أيضاً على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا، وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عُمان.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:30 PM

بالصور .. هذه قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" لأجمل الشواطئ في البحر الأحمر والشرق الأوسط

تُعد تحفة ساحرة وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد والشعب المرجانية

A A A
خالد خليل - الرياض
1
2,925

اختارت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل الشواطئ بالبحر الأحمر والشرق الأوسط وإفريقيا، واحتلت مدينة دهب المصرية على خليج العقبة المركز الأول في القائمة، وشواطئ مدينة صور اللبنانية، ومدينة دبي، ومدينة صلالة، ومدينة تركية.

وتعد ينبع وشواطئها تحفة شواطئ البحر الأحمر، وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد، إضافة إلى الشواطئ الرملية والشواطئ الخضراء.

وبالنسبة لمدينة دهب المصرية التي تشتهر بقرية الصيد البدوية في شبه جزيرة سيناء، بأجوائها المريحة وبشعابها المرجانية التي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة.

ووفقاً للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.

واشتملت القائمة أيضاً على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا، وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عُمان.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,542
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,378
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,388
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,168

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