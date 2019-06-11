اختارت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل الشواطئ بالبحر الأحمر والشرق الأوسط وإفريقيا، واحتلت مدينة دهب المصرية على خليج العقبة المركز الأول في القائمة، وشواطئ مدينة صور اللبنانية، ومدينة دبي، ومدينة صلالة، ومدينة تركية.
وتعد ينبع وشواطئها تحفة شواطئ البحر الأحمر، وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد، إضافة إلى الشواطئ الرملية والشواطئ الخضراء.
وبالنسبة لمدينة دهب المصرية التي تشتهر بقرية الصيد البدوية في شبه جزيرة سيناء، بأجوائها المريحة وبشعابها المرجانية التي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة.
ووفقاً للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.
واشتملت القائمة أيضاً على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا، وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عُمان.
بالصور .. هذه قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" لأجمل الشواطئ في البحر الأحمر والشرق الأوسط
خالد خليلسبق2019-06-11
اختارت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل الشواطئ بالبحر الأحمر والشرق الأوسط وإفريقيا، واحتلت مدينة دهب المصرية على خليج العقبة المركز الأول في القائمة، وشواطئ مدينة صور اللبنانية، ومدينة دبي، ومدينة صلالة، ومدينة تركية.
وتعد ينبع وشواطئها تحفة شواطئ البحر الأحمر، وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد، إضافة إلى الشواطئ الرملية والشواطئ الخضراء.
وبالنسبة لمدينة دهب المصرية التي تشتهر بقرية الصيد البدوية في شبه جزيرة سيناء، بأجوائها المريحة وبشعابها المرجانية التي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة.
ووفقاً للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.
واشتملت القائمة أيضاً على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا، وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عُمان.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:30 PM
بالصور .. هذه قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" لأجمل الشواطئ في البحر الأحمر والشرق الأوسط
اختارت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل الشواطئ بالبحر الأحمر والشرق الأوسط وإفريقيا، واحتلت مدينة دهب المصرية على خليج العقبة المركز الأول في القائمة، وشواطئ مدينة صور اللبنانية، ومدينة دبي، ومدينة صلالة، ومدينة تركية.
وتعد ينبع وشواطئها تحفة شواطئ البحر الأحمر، وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد، إضافة إلى الشواطئ الرملية والشواطئ الخضراء.
وبالنسبة لمدينة دهب المصرية التي تشتهر بقرية الصيد البدوية في شبه جزيرة سيناء، بأجوائها المريحة وبشعابها المرجانية التي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة.
ووفقاً للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.
واشتملت القائمة أيضاً على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا، وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عُمان.