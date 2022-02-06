كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أن عدد البلاغات لردم الآبار المهجورة على مستوى منطقة مكة المكرمة خلال عام 2021 بلغ 166 بلاغًا. وأشار إلى أنه تم ردم 511 بئرًا مهجورة ومكشوفة بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 132 بئرًا بمحافظة جدة، و306 آبار بمحافظة الخرمة، و72 بئرًا بمحافظة رنية وجارٍ العمل على ردم جميع الآبار المهجورة والمكشوفة بالمنطقة. وأضاف أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ وطالب "الغامدي" المواطنين والمقيمين بالمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع. وبين "الغامدي" أنه بعد استقبال بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة عبر نظام بلغ "الذي يوضح فيه رقم البلاغ والتصنيف ونوع البلاغ وتاريخ البلاغ"؛ يتم التنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة عن طريق لجنة مكونة من مندوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومندوبي إدارة الدفاع المدني، ويتم عمل المحاضر اللازمة عند الوقوف عليها، ومراسلة جميع الجهات المعنية، فإذا كان موقع البلاغ مثلًا بمحافظة جدة تتم مخاطبة المحافظة لتحديد ملكية تلك الآبار المهجورة والمكشوفة إن لم تتمكن اللجنة من تحديد ملكيتها. وقال: إن "على صاحب البئر تحصين البئر ودفنه حسب الإجراءات النظامية". وبعد اكتمال محاضر اللجنة يتم رفعها وتعبئة البيانات الخاصة بها على نظام الوزارة "بلغ"؛ لإدراج تلك الآبار من قبل الوزارة في عقد ردم الآبار المهجورة والمكشوفة، لتحصين تلك الآبار ودفنها".

"الغامدي": تم ردم 511 بئرًا مهجورة ومكشوفة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الراجحي سبق 2022-02-06 كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أن عدد البلاغات لردم الآبار المهجورة على مستوى منطقة مكة المكرمة خلال عام 2021 بلغ 166 بلاغًا.



وأشار إلى أنه تم ردم 511 بئرًا مهجورة ومكشوفة بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 132 بئرًا بمحافظة جدة، و306 آبار بمحافظة الخرمة، و72 بئرًا بمحافظة رنية وجارٍ العمل على ردم جميع الآبار المهجورة والمكشوفة بالمنطقة.



وأضاف أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/



وطالب "الغامدي" المواطنين والمقيمين بالمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.



وبين "الغامدي" أنه بعد استقبال بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة عبر نظام بلغ "الذي يوضح فيه رقم البلاغ والتصنيف ونوع البلاغ وتاريخ البلاغ"؛ يتم التنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة عن طريق لجنة مكونة من مندوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومندوبي إدارة الدفاع المدني، ويتم عمل المحاضر اللازمة عند الوقوف عليها، ومراسلة جميع الجهات المعنية، فإذا كان موقع البلاغ مثلًا بمحافظة جدة تتم مخاطبة المحافظة لتحديد ملكية تلك الآبار المهجورة والمكشوفة إن لم تتمكن اللجنة من تحديد ملكيتها.



وقال: إن "على صاحب البئر تحصين البئر ودفنه حسب الإجراءات النظامية".



وبعد اكتمال محاضر اللجنة يتم رفعها وتعبئة البيانات الخاصة بها على نظام الوزارة "بلغ"؛ لإدراج تلك الآبار من قبل الوزارة في عقد ردم الآبار المهجورة والمكشوفة، لتحصين تلك الآبار ودفنها".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 07:27 PM

اخر تعديل 06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 09:28 PM

"الغامدي": تم ردم 511 بئرًا مهجورة ومكشوفة بمنطقة مكة المكرمة أكد أن البلاغات تتم عن طريق الرقم "911" وعبر وزارة البيئة





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كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أن عدد البلاغات لردم الآبار المهجورة على مستوى منطقة مكة المكرمة خلال عام 2021 بلغ 166 بلاغًا.



وأشار إلى أنه تم ردم 511 بئرًا مهجورة ومكشوفة بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 132 بئرًا بمحافظة جدة، و306 آبار بمحافظة الخرمة، و72 بئرًا بمحافظة رنية وجارٍ العمل على ردم جميع الآبار المهجورة والمكشوفة بالمنطقة.



وأضاف أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/



وطالب "الغامدي" المواطنين والمقيمين بالمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.



وبين "الغامدي" أنه بعد استقبال بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة عبر نظام بلغ "الذي يوضح فيه رقم البلاغ والتصنيف ونوع البلاغ وتاريخ البلاغ"؛ يتم التنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة عن طريق لجنة مكونة من مندوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومندوبي إدارة الدفاع المدني، ويتم عمل المحاضر اللازمة عند الوقوف عليها، ومراسلة جميع الجهات المعنية، فإذا كان موقع البلاغ مثلًا بمحافظة جدة تتم مخاطبة المحافظة لتحديد ملكية تلك الآبار المهجورة والمكشوفة إن لم تتمكن اللجنة من تحديد ملكيتها.



وقال: إن "على صاحب البئر تحصين البئر ودفنه حسب الإجراءات النظامية".



وبعد اكتمال محاضر اللجنة يتم رفعها وتعبئة البيانات الخاصة بها على نظام الوزارة "بلغ"؛ لإدراج تلك الآبار من قبل الوزارة في عقد ردم الآبار المهجورة والمكشوفة، لتحصين تلك الآبار ودفنها".