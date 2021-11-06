"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج

نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.
وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.
نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.
وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.
نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.
وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.
نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.
وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.