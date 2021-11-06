نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.

"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-06 نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج. وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 07:31 PM

اخر تعديل 07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443 01:07 AM

"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج يرأسه نائب الأمين العام.. ويصل بيروت الاثنين





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نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.

وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.