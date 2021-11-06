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"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج

يرأسه نائب الأمين العام.. ويصل بيروت الاثنين

نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.

وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

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"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.

وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
07:31 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
01:07 AM

"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج

يرأسه نائب الأمين العام.. ويصل بيروت الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول، اليوم (السبت)، أن وفدًا من الجامعة العربية سيزور بيروت الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج.

وبيّن المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,130
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,989
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