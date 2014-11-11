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الطائف تشيع الشهيد "الجعيد" والمحافظ ينقل تعازي القيادة لذويه

عائلته عبّرت عن فخرها بابنهم: استشهد يؤدي واجبه في ميدان الشرف

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة وشرطة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، بعد ظهر اليوم بجامع العباس، صلاة الميت على شهيد الواجب متروك بن حيلان الجعيد، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ الطائف، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لذوي شهيد الواجب؛ سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

الطائف صلاة الميت شهيد الواجب

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الطائف تشيع الشهيد "الجعيد" والمحافظ ينقل تعازي القيادة لذويه
سبق

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة وشرطة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، بعد ظهر اليوم بجامع العباس، صلاة الميت على شهيد الواجب متروك بن حيلان الجعيد، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ الطائف، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لذوي شهيد الواجب؛ سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:52 PM

الطائف تشيع الشهيد "الجعيد" والمحافظ ينقل تعازي القيادة لذويه

عائلته عبّرت عن فخرها بابنهم: استشهد يؤدي واجبه في ميدان الشرف

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متعب البقمي - الطائف
3
2,335

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة وشرطة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، بعد ظهر اليوم بجامع العباس، صلاة الميت على شهيد الواجب متروك بن حيلان الجعيد، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ الطائف، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، لذوي شهيد الواجب؛ سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

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