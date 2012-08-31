قرّر وزير الصحة إيقاف طبيب عن ممارسة المهنة، بعد أن قام الطبيب بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، مخالفاً أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.
بقرار وزير الصحة: إيقاف طبيب صوّر مناطق حساسة لمرضى بعد عمليات تجميل.. ونشرها
قرّر وزير الصحة إيقاف طبيب عن ممارسة المهنة، بعد أن قام الطبيب بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، مخالفاً أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.وزير الصحة توفيق الربيعة
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بقرار وزير الصحة: إيقاف طبيب صوّر مناطق حساسة لمرضى بعد عمليات تجميل.. ونشرهاعبدالله البرقاوي سبق 2020-08-31
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
03:00 PM
بقرار وزير الصحة: إيقاف طبيب صوّر مناطق حساسة لمرضى بعد عمليات تجميل.. ونشرها
قرّر وزير الصحة إيقاف طبيب عن ممارسة المهنة، بعد أن قام الطبيب بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، مخالفاً أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.
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