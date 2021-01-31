مسلحون في قطاع غزة يسقطون طائرة تجسس لجيش الاحتلال

أسقط مسلحون في قطاع غزة طائرة مسيرة تابعة له مساء اليوم.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن مصادر في جيش الاحتلال، إن طائرة من دون طيار تم إسقاطها داخل قطاع غزة، مشيرة إلى عدم وجود مخاوف من تسرب معلومات.

فيما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية (مستقلة)، عن مصادر لم تسمها، أن "مقاومين فلسطينيين تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية شمال القطاع ونقلها لمكان آمن"، كما نشرت صورًا قالت إنها للطائرة.